Такая мозаика была сделана из кусков мрамора неправильной формы.

На морском дне в водах возле Неаполя обнаружили мозаику с пола древнеримской виллы. Об этом говорится в сообщении Археологического парка Кампи-Флегрей, который входит в состав Министерства культуры Италии, передает CNN.

По словам археологов, вилла ушла под воду в результате геологического явления под названием брадисейзм, когда земля поднимается, или, как в этом случае, опускается из-за давления под поверхностью. Также известно, что дом был построен в древнем курортном городке Байи, который был популярным во времена поздней Римской империи и где находились резиденции Юлия Цезаря и императора Нерона.

"Предварительные исследования показывают, что пол в значительной степени сделан из кусков мрамора неправильной формы, которые были использованы повторно, - техника, которая была распространена в период с 3 по 5 век н.э.", - отметили в археологическом парке. Видео дня

Мрамор был разбит из-за того, что стены комнаты, высота которых превышала 10 метров, обвалились на пол. Сейчас подводные работы продолжаются, чтобы обнаружить и восстановить большую часть пола.

В то же время мэр города Джози Джерардо Делла Раджоне назвал находку "потрясающей". Он отметил, что пол был уложен в конце Римской империи, "незадолго до того, как брадисейзм принес эти чудеса на дно моря".

В свою очередь в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии предупреждают, что сейсмическая активность в этом районе усиливается с декабря 2022 года, поэтому эксперты опасаются, что вулкан Кампи-Флегрей может снова проснуться после последнего взрыва в 1538 году.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, в Израиле археологи нашли "монументальное" сооружение, упомянутое в двух книгах Библии. Отмечается, что ученые в течение 150 лет искали доказательства того, что город был разделен надвое, как описано в Библии, и теперь они обнаружили ров, который отделял южный жилой район от верхнего города на севере.

Также сообщалось, что в Ровенской области обнаружили артефакты трипольской культуры.

"В основном раскопе были открыты фрагменты вала Острога, созданного в XI веке. Под валом обнаружили печь и ямы, а также горшки Х-ХI века. В нижних горизонтах раскопа была яма трипольской культуры. По предварительным выводам кандидата исторических наук, специалиста по энеолиту Волыни Дмитрия Вертелецкого, материалы трипольской культуры могут датироваться 3600-3500 до н.э. Это фрагменты столовой посуды, кремневые орудия и зернотерка", - отметил ученый Павел Нечитайло.

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