Солдат Гарольд Вонг трагически погиб в битве на Сомме, где потеряли жизни 28 тысяч канадцев.

Междисциплинарная команда из Университета Торонто разгадала давнюю загадку цветка, который солдат Первой мировой войны прислал домой перед своей гибелью, пишет Interesting Engineering.

В состав группы вошли ботаники, библиотекари, архивисты и ученые. Они взяли из архива Университета Торонто письмо, присланное солдатом, вместе с прикрепленным к нему засушенным цветком, чтобы исследовать этот "ценный артефакт".

Солдат Гарольд Вонг был выпускником Университета Торонто. Он трагически погиб в битве на Сомме, где потеряли жизни 28 тысяч канадцев. 30 июня 1916 года, за день до своей гибели, он отправил короткое письмо домой со словами "Со мной все хорошо" и маленьким цветком, который придал письму эмоциональное значение.

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В течение века оставалось загадкой, какой именно цветок выбрал Гарольд в последний день своей жизни. Недавно благодаря современному сканеру удалось пролить свет на этот древний символ его памяти и надежды.

Команда Университета Торонто воспользовалась мультиспектральным сканером MISHA (Мультиспектральная система изображений для гуманитарных наук и архивов), чтобы сфотографировать и проанализировать этот цветок из архива. Затем исследователи изучили и другие источники того времени, в частности документы Королевского ботанического сада в Лондоне. Хотя совпадений сначала не нашли, эти исследования дали новое представление о ландшафте битвы, богатом цветами, которых не было видно на военных фотографиях.

"Мы никогда не замечаем цветов на этих снимках, но их там много", - отметила Джессика Локхарт, руководитель лаборатории "Старые книги - новая наука" в Университете Торонто. "Посреди ужасного поля боя эти живые существа смогли выжить".

Консультируясь с коллегой, специалистом по флоре Англии, Локхарт выдвинула гипотезу, что цветок мог быть синей коровьей слепой. Окончательный подтверждающий результат дал инструмент Plant.net, определивший растение как бруслинник синий. "Вероятно, Гарольд сорвал его, потому что он еще цвел в конце июня", - добавила Локхарт.

Теперь исследователи имеют уникальное понимание последнего послания солдата. Цветок стал для него символом красоты, объединяющей его с родными, которых он больше не увидит.

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