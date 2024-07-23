Известно, что хлеб на закваске можно приготовить и в домашних условиях.

Хлеб на закваске имеет больше питательных веществ, чем обычный, ведь готовится из диких дрожжей и молочнокислых бактерий, из-за чего он должен быть легче для вашего кишечника. Также хлеб на закваске могут есть люди, которые имеют проблемы с пищеварением, такие как синдром раздраженного кишечника. Поэтому эксперты рассказали, как такой вид хлеба влияет на вашу жизнь и старение, пишет healthdigest.

По словам специалистов, хлеб на закваске содержит много кальция, калия, магния, фолатов и ниацина, что делает его хорошим выбором для людей, которые хотят провести здоровую старость.

Согласно исследованию, опубликованному в 2019 году в журнале Aging Clinical and Experimental Research, регулярное употребление хлеба на закваске из муки грубого помола связано со снижением риска ишемической болезни сердца и диабета.

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Также хлеб на закваске имеет низкий гликемический индекс, поэтому он не вызывает скачков уровня глюкозы в крови, как обычный рафинированный белый хлеб и не приводит к сердечным приступам.

Согласно исследованию 2019 года, которое опубликовано в журнале Cell, содержание пребиотиков в хлебе на закваске помогает поддерживать здоровье кишечника.

"Употребление ферментированных продуктов (например, хлеба на закваске) может способствовать разнообразию микроорганизмов в кишечнике и бороться с воспалением в вашем организме", - отметили в исследовании.

В то же время профессор генетики и автор исследования 2019 года, опубликованным в журнале Nutrient Тим Спектор отметил, что "микробиом кишечника является ключом к здоровому старению, как показатель здоровья, так и через его влияние на иммунную систему и естественные механизмы восстановления организма".

Также здоровый кишечник может помочь вам бороться с заболеваниями, которые обычно ассоциируются со старением, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

"Когда вы потребляете ферментированные продукты, вашей пищеварительной системе становится легче усваивать важные минералы, такие как цинк, магний и железо, которые являются ключевыми для поддержания здоровья костей с возрастом. Это происходит потому, что присутствующий фитат расщепляется, а фитат ухудшает усвоение минералов", - объяснила зарегистрированный диетолог Джинан Банна.

Отмечается, что кальций, который содержится в хлебе на закваске, важен для здоровья костей. Также калий помогает снизить риск остеопороза, камней в почках, высокого кровяного давления и инсульта.

Несмотря на все советы, потребление хлеба на закваске может быть не таким простым. Эксперты советуют отдать предпочтение цельнозерновому хлебу перед белым.

Исследования также показывают трудности с оценкой пользы этого хлеба для здоровья из-за многих способов его изготовления.

"Хотя некоторые эксперты считают, что лучше всего покупать цельнозерновой хлеб на закваске в местной пекарне, которая специализируется на этом продукте, другие считают, что его можно приготовить в домашних условиях. Однако помните, что работать с заквасками и другими ингредиентами следует с осторожностью, поскольку они могут быть легко загрязнены. Если вы принимаете определённые лекарства, вам также не стоит употреблять закваску", - предупредили в издании.

Другие интересные материалы о хлебе

Ранее британский шеф-повар назвал ошибку, которую допускают люди при хранении хлеба. По его словам, хранение хлеба в холодильнике может привести к его черствению втрое быстрее, ведь это приводит к испарению влаги из буханки.

Также УНИАН рассказывал о вкусном рецепте бананового хлеба от Джейми Оливера. По его словам, приготовление хлеба всего 10 минут, не считая времени выпечки, а результат приятно удивит.

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