Кто-то может сделать предположение в пользу КПП, но это будет неправильным ответом.

Мы можем прожить годы или даже десятки лет, так и не зная значения тех или иных вещей и событий. Это касается и автомобилистов. Замечали ли вы когда-либо красные отметки на спидометре, которые находятся около значений 30 и 50 км/ч? Практически никто не знает правду об их предназначении.

Некоторые водители считают, что эти отметки на спидометре, как и те, которые находятся у скоростей 90 и 130 км/ч, существуют в качестве подсказки предельных скоростей для каждой передачи КПП (коробки переключения передач). Якобы именно при достижении этих отметок необходимо повышать передачу. Это не так. Ведь для таких случаев используется тахометр.

Зачем красные отметки на спидометре

На самом деле на вопрос, почему на спидометре 30 и 50 красные, наверняка смогут ответить европейцы. Ибо именно автомобили европейского производства оснащены этими метками. На авто из Азии и США их нет. Ответ довольно прост, эти метки — это визуальные ограничители скорости.

Видео дня

Что значат красные отметки на спидометре

Служба клиентской поддержки Hyundai заявила, что они являются напоминанием об скоростных ограничениях — о максимальной скорости, с которой разрешено ездить по дорогам в странах Европейского Союза. В частности, в населенных пунктах запрещено ездить со скоростью больше 50 км/ч, а возле учебных заведений или на других "особенно опасных" участках и вовсе запрещено превышать 30 км/ч.

Красная отметка возле цифры в 90 км/ч нанесена в качестве напоминания об увеличении скоростного режима на междугородских шоссе. На автомагистралях скорость можно увеличить до 130 км/ч.

Другие новости для автомобилистов

Ранее УНИАН сообщал про 5 недорогих, но полезных подарков автомобилисту. Многие могут столкнуться со сложностью с обдумыванием подарка для человека, у которого есть машина. Ведь владельцы авто сами покупают себе все необходимые вещи.

Кроме того, один механик рассказал, какой запах в авто может говорить о большой проблеме. "В обычных бензиновых автомобилях пожары обычно возникают из-за проблем с топливом, огонь вспыхивает из-за газа. Если вы едете в машине и чувствуете запах бензина, выясните, откуда он вытекает", - советует Скотти Килмер.

Вас также могут заинтересовать новости: