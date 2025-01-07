Выбрать презент владельцу машины непросто, но можно приобрести нужную вещь.

В тот момент, когда перед нами встает задача выбрать близкому человеку подарок, мы ориентируемся на сферу его интересов. Если у человека есть авто, значит, можно выбрать полезную вещь для машины. Узнайте, что подарить автомобилисту на день рождения или другой праздник и как "угадать" с подарком.

Что можно подарить автомобилисту

Если у вас есть знакомые, друзья или любимые вторые половинки, которые водят авто, то вы точно знаете, выбрать для них подарок - целая проблема, особенно если вы не разбираетесь в машинах. Затруднения вызваны двумя факторами - во-первых, владелец авто сам постоянно покупает себе нужные вещи, во-вторых, многие полезные приспособления стоят дорого. Мы составили список того, что подарить автомобилисту в машину, чтобы и презент оказался "к месту", и дыру в бюджете не образовал.

Видеорегистратор

Видео дня

Первый вариант, что подарить другу автомобилисту, любимому человеку или даже родственнику - это устройство для фиксации ситуации на дороге. Да, согласны - в наше время с видеорегистраторами ездит 99% водителей, но никто не мешает вам обновить гаджет или приобрести модель получше.

Пылесос в авто

Если вы не знаете, что подарить папе автомобилисту, мужу или хорошему знакомому, но уверены, что он часто возит в машине продукты, детей, животных, или даже работает в такси, рассмотрите для себя автомобильный пылесос. Возможно, вам придется раскошелиться или накопить заранее, но для человека, салон машины которого постоянно пачкается из-за внешних факторов, такая вещь будет очень полезной.

Беспроводные наушники или блютуз

Все знают, что разговаривать по телефону за рулем - дело опасное, но часто случаются ситуации, в которых срочно нужно ответить на звонок. Так бывает с представителями разных профессий - с курьерами, таксистами, предпринимателями, юристами. В общем, оказаться в роли нарушителя ПДД может каждый, даже новоиспеченная автоледи, которая просто не может обойтись без телефона, потому что на том конце провода обязательно будут требовать реакции дети, родственники, муж или начальник. Так что, блютуз - отличный вариант того, что подарить женщине автомобилисту.

Навигатор

Еще один прекрасный способ выяснить, что подарить автомобилисту недорого - это рассмотреть современный GPS-гаджет в машину. Да, сейчас у многих людей есть карты на смартфоне, но он может разрядиться или использоваться для других целей. Гораздо удобнее иметь навигатор, который можно зафиксировать в авто, а не постоянно подключать телефон.

Коврики, накидки, органайзеры

Из того, что подарить начинающему автомобилисту или даже опытному водителю точно можно, выделяются аксессуары для машины. Коврики строго обязательны в каждом автомобиле, накидка для сидений для является чем-то срочным, зато существенно замедляет износ и загрязнения на чехлах. К органайзеру скептически относятся только те водители, которые им не пользовались. На самом деле, это невероятно удобный аксессуар - его можно надеть на пассажирское и водительское сидение сзади, а внутрь сложить воду, салфетки, павербанк - любые вещи, которые повысят комфорт поездки без необходимости копаться в бардачке.

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