Ответ на вопрос, что же скрывается под песками варьируется в зависимости от того, где вы находитесь.

Отдыхая на пляже или находясь в пустыне, вам когда-то приходило в голову, что же находится под самим песком? Найдете ли вы там еще песок, камни, почву или просто гору сокровищ, охраняемых джинном Джафаром?

Ответ, конечно же, варьируется в зависимости от того, где вы находитесь, пишет IFLScience. Например, некоторые песчаные дюны движутся благодаря ветру, а это означает, что под вами может быть целый лес, или же воронки, готовые поглотить вас.

Песок образуется из камней на суше, измельченных в результате выветривания рек и других элементов. У берега постоянно бурлящее море также измельчает камни на протяжении тысяч или миллионов лет.

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Если вы будете копать (насколько глубоко это будет зависеть от геологии местности) на пляже, вы можете найти песок, который был уплотнен и под давлением превратился в осадочный песчаник. Если продолжите копать, используя уже современное буровое оборудование, вы доберетесь до скальной породы.

Что касается пустынь, то вам, возможно, вообще не придется ничего копать. Большинство пустынь не покрыты песком, а сами представляют собой оголенную скальную породу.

Там, где есть песок, он обычно образуется в результате выветривания скальной породы. Поскольку сухой ландшафт пустыни днем и ночью охлаждается и нагревается, скала расширяется и трескается. За тысячи или миллионы лет, под действием ветра камни измельчаются в песок. А если копнуть еще глубже, вы снова найдете коренную породу и высохшую глину.

Это не значит, что эти места не могут быть интересными. Например, бродячие песчаные дюны могут сохранить то, что они похоронили, в том числе некоторые удивительные деревья верблюжьей колючки в Намбии. Также, они все еще могут преподнести несколько геологических сюрпризов. В 2010 году ученые обнаружили свидетельства существования доисторического мега-озера под песками Сахары, которое, как полагают, образовалось около 250 тысяч лет назад, когда Нил влился в этот район через низкое русло.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые обнаружили, что самый большой в мире ударный кратер от астероида расположен под землей на территории Австралии. Астероид, который оставил кратер, упал на Землю 440-500 млн лет назад.

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