Астероид, который его оставил, упал на Землю 440-500 млн лет назад.

Ученые обнаружили, что самый большой в мире ударный кратер от астероида расположен под землей на территории Австралии.

Как сообщает Forbes, об этом свидетельствуют геофизические данные.

В период 1995-2000 гг. геолог Тони Йейтс считал, что магнитные поля, расположенные ниже бассейна реки Мюррей в Новом Южном Уэльсе, представляют собой массивную подземную структуру. Данные, как были собраны с 2015-го по 2020 год подтвердили, что под 300-метровыми отложениями действительно есть структура диаметром 520 км.

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Отмечается, что это больше ударного кратера Вредефорт (диаметр 300 км), который расположен на территории Южной Африки. До сих пор именно он считался самым большим ударным кратером в мире.

Авторы исследования убеждены, что новая подземная структура возникла после столкновения с каким-то небесным телом во времена древности. Магнитные показания в этой области указывают на симметричную структуру, которая возникла под действием чрезвычайно высоких температур во время столкновения.

Исследователи считают, что след от удара пересекают магнитные аномалии, которые являются трещинами, расходящимися от точки удара. Есть также расплавленная порода, которая проникла в трещины в коренной породе.

Судя по отложениям, на Землю, вблизи экватора, 440-500 млн лет назад упал астероид.

Другие новости космоса

Как ранее сообщал УНИАН, в сторону Земли летит комета размером с город. На ее поверхности недавно произошло мощное извержение вулкана, в связи с чем на небесном теле образовались "рога".

На днях сообщалось, что до Земли летит потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр составляет до 960 м, что примерно равно длине девяти футбольных полей.

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