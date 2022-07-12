Эти мультики учат добру и рассказывают интересные истории о культовых персонажах.

Disney - компания, чьи работы практически всегда получают всемирное признание. Мультики и персонажи, созданные Disney, остаются в сердцах миллионов на долгие годы. УНИАН собрал топ-5 лучших мультфильмов для ваших детей, которые были актуальными на момент премьеры, и не утратили своего смысла по сей день.

Русалочка (1989)

Главная героиня - прекрасная русалочка Ариэль, которая с момента выхода мультфильма остается одной из самых популярных героинь Диснея. Дочь царя подводного мира Тритона однажды влюбляется в прекрасного и мужественного принца, но как быть? Ведь она - русалка, а он - человек. На что готова пойти Ариэль ради своей любви и счастья?

Аладдин (1992)

Веселый воришка Алладин и принцесса Жасмин, которые живут в славном граде Аграба, отправляются в невероятное приключение. С ними вместе и обезьянка Абу, и Джин-волшебник.

Они должны помешать черному магу Джафару завладеть волшебной лампой и захватить власть над миром.

Король лев (1994)

Мультфильм, который растрогал сердца миллионов. У величественного Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Именно Симба должен стать следующим королем. Несмотря на юный возраст, малыш попал в круговорот интриг, организованный своим завистливым и подлым дядей Шрамом.

Принцесса-лягушка (2009)

Со сказок мы помним историю о том, что после поцелуя прекрасного принца лягушка превратилась в принцессу. Но Disney сюжет немного "освежили": переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца?

Холодное сердце (2013)

Еще один добрый и поучительный мультфильм от Disney. Королевство погрузилось в объятия вечной зимы из-за того, что сбылось древнее проклятие.

Теперь задача главных героев - принцессы Анны, храброго Кристоффа и верного оленя Свена - отправиться в горы, найти принцессу Эльзу и помочь снять проклятие.

Напомним, названы топ-5 фильмов с высоким рейтингом.

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