Попробуйте заменить обычные лакомства на темный шоколад.

Темный шоколад полезен для здоровья. В нем содержится много клетчатки, витаминов и минералов, таких как магний и железо, а также антиоксидантов, борющихся с болезнями, пишет Parade.

Издание выделило изменение №1, которое легко заметить после ежедневного употребления темного шоколада в течение недели.

Отмечается, что, если вы замените обычные лакомства на темный шоколад с низким содержанием сахара, то спустя два дня можете ощутить себя более энергичными. Вы можете почувствовать, что стали более выносливыми.

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Среди других заметных изменений автор выделил существенную экономию денег на сладостях, более длительное ощущение сытости и сложность быстро заснуть.

"Обычно, как только я завершаю один из этих экспериментов с едой, связанных со здоровьем, я готов сразу вернуться к своему обычному, менее здоровому режиму питания. Но в данном случае я решил продолжить и сейчас нахожусь на второй неделе моего эксперимента с темным шоколадом. Я не уверен, что это будет длиться вечно, но на данный момент это очень работает на пользу", - отметил автор.

Напомним, ранее УНИАН писал, как темный шоколад влияет на давление.

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