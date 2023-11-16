Орехи могут улучшить здоровье вашего сердца и мозга, а также уменьшить депрессию.

Всем известно, что орехи полезны, независимо от типа — грецкие орехи, миндаль, фисташки, кешью, пекан, ведь каждый вид орехов полон питательных веществ.

В статье Eat this раскрывается, что же будет с вашим организмом, если есть орехи каждій день

1. Орехи могут дать вам заряд антиоксидантов.

Это важно, так как продукты, богатые антиоксидантами, могут помочь защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами в организме.

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2. Употребление орехов помогает людям потреблять больше питательных веществ

Чтобы повысить уровень питательных веществ и снизить уровень холестерина, достаточно заменить всего лишь 15% мяса грецкими орехами

3. Они могут улучшить здоровье вашего мозга

Орехи полезны для здоровья мозга, потому что они богаты необходимыми питательными веществами, такими как жирные кислоты омега-3, антиоксиданты и витамин Е, которые могут помочь защитить клетки мозга от окислительного стресса и воспаления.

4. Орехи связаны с улучшением настроения

Ряд исследований подтвердил, что употребление двух-трех столовых ложек орехов в день значительно снижает симптомы депрессии. Причины этого - аминокислотный профиль орехов, полезный для мозга, а также жирные кислоты омега-3, обладающие нейропротекторным действием.

5. Они сделают ваши блюда более сытными

Ключом к насыщению от еды является включение клетчатки, жиров и белков. Орехи обладают огромной питательной ценностью, поскольку содержат все три компонента: жир, клетчатку и белок.

6. Орехи связаны с уменьшением воспаления

Орехи, особенно миндаль, богаты витамином Е, который действует как антиоксидант и защищает клетки от окислительного стресса, что, в свою очередь, помогает уменьшить воспаление.

7. Орехи позитивно влияют на здоровье сердца

Важной частью диеты, полезной для сердца, является включение большего количества продуктов, богатых мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами. Орехи богаты обоими и являются особенно хорошим источником полиненасыщенных жиров, известных как омега-3.

8. Они помогают регулировать уровень сахара в крови

Раньше диетологи рассказали, что произойдет с вашим телом, если будете есть масло ежедневно.

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