Названы несколько удивительных преимуществ для здоровья, если добавить в свой рацион больше ягод.

Ягоды - один из самых полезных продуктов растительного происхождения, которые вы можете есть. Их яркие оттенки являются признаком наличия множества антиоксидантов и флавоноидов, приносящих пользу для здоровья.

В целом, наиболее распространенные ягоды, в том числе клубника, черника, ежевика, малина и клюква, богаты такими важными питательными веществами, как витамин С, фолиевая кислота, клетчатка и калий, пишет eatthis.com.

Множество исследований показывают, что ягоды помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и деменции, диабета 2 типа, а также помогают контролировать системное воспаление, которое связано с множеством заболеваний.

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В несезон экономной альтернативой свежим ягодам станут замороженные, которые можно добавить в свои блюда и закуски. Так какие же преимущества вы получите, употребляя ягоды каждый день?

1. Улучшится качество вашего рациона

Ягоды являются одними из самых богатых питательными веществами продуктов растительного происхождения, которые вы можете включить в свой рацион. Клюква, черника, ежевика, малина и клубника имеют низкую калорийность и богаты многочисленными витаминами, минералами и другими биологически активными соединениями, необходимыми для здоровья и профилактики заболеваний.

Некоторые из наиболее примечательных питательных веществ в ягодах включают клетчатку, витамин С, фолиевую кислоту, калий, марганец, витамин К и полифенолы, включая антоцианы и дубильные вещества.

2. Ваш ум может оставаться острым дольше

Десятилетние данные показывают, что ягоды способны поддерживать нашу память и когнитивные функции по мере старения. Ягоды являются одним из основных пищевых компонентов MIND-диеты, которая снижает риск неврологических нарушений. Эта диета рекомендует употреблять ягоды не реже двух раз в неделю.

Считается, что ягоды улучшают здоровье мозга, улучшая его сосудистую функцию и уменьшая воспаление. Ягоды обеспечивают нейрозащиту посредством многочисленных биологических механизмов.

3. Уровень сахара в крови снизится

Исследования показывают, что благодаря клетчатке и другим полезным биологически активным соединениям, присутствующим в ягодах, они могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и уровень инсулина, помогая избежать повышений и понижений, которые, как известно, увеличивают риск развития метаболического синдрома и диабета 2 типа.

Например, употребление ягод во время еды или перекуса вместе с другими углеводами может помочь снизить уровень сахара в крови и уровень инсулина, а также улучшить постпрандиальную гипергликемию и гиперинсулинемию у взрослых с избыточным весом или ожирением и резистентностью к инсулину.

Также, одно из исследований, опубликованное в журнале Food and Function, показало, что черника помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает реакцию уровня сахара в крови после потребления углеводов у здоровых молодых участников исследования.

4. Вы можете прожить дольше

Другое исследование, проведенное исследователями Гарвардской школы общественного здравоохранения и опубликованное в журнале BMC Medicine, изучило потребление большего количества флавоноидов среди более чем 100 тысяч участников и отметило, что те, кто потреблял больше флавоноидов, жили дольше.

Черника оказалась одним из продуктов, наиболее сильно связанных со снижением риска смерти. Исследователи отметили снижение риска смерти на 5% на каждые 3,5 порции в неделю. Авторы предполагают, что увеличение количества продуктов, богатых флавоноидами, в рационе, таких как черника и другие ягоды, может помочь вам продлить свою жизнь на несколько лет.

5. Вероятно, вы сможете сбросить вес

Ягоды - отличный вариант для тех, кто хочет похудеть и привести себя в тонус. Чашка свежих ягод содержит около 60-80 калорий и четыре или более граммов клетчатки. Например, в малине содержится 8 граммов клетчатки.

Высокое содержание клетчатки в ягодах поможет вам оставаться сытыми, поскольку клетчатка замедляет пищеварение и снижает уровень сахара в крови. По сравнению с другими фруктами, ягоды содержат меньше натуральных сахаров.

6. Вы снизите риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Ягоды считаются полезными для сердца благодаря содержащимся в них полезным флавоноидам, которые, как показали исследования, помогают снизить риск развития сердечных заболеваний. Ученые полагают, что концентрация антиоксидантов и улучшение функции кровеносных сосудов являются двумя основными путями, с помощью которых эти мощные суперпродукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сгласно исследованиям, диета, богатая ягодами с антоцианами, значительно снижает риск ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Ваши глаза будут более здоровыми

Ягоды обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают защитить глаза от повреждения ультрафиолетом.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что ягоды годжи увеличивают плотность макулярного пигмента, что является биомаркером, связанным со снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна, основной причины слепоты среди пожилых людей. Ягоды годжи богаты зеаксантином, одним из основных каротиноидов, присутствующих в макуле, который помогает бороться с окислительным стрессом от ультрафиолетового излучения.

Традиционные ягоды также помогают защитить ваше зрение, поскольку все они содержат витамин С и другие антиоксиданты, которые помогают защитить ваши глаза с возрастом.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что произойдет, если ежедневно есть груши. Среди прочего, груши являются отличным источником витаминов и минералов. Они помогут в борьбе с диабетом и могут даже предотвратить некоторые сердечные заболевания.

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