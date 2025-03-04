Люди в основном входят в один из двух лагерей — те, кто любит чистоту на столе, и те, кому не до этого.

Мысль о том, что бардак на столе является признаком гениальности, распространилась очень давно. При этом даже исследования показывают, что беспорядок на рабочем столе может быть полезен. Однако и порядок тоже имеет свои преимущества, пишет IFL Science.

Расслабленный подход к чистоте может способствовать повышению креативности и нестандартному мышлению. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Psychological Science в 2013 году.

"Ранее было установлено, что чистая обстановка побуждает людей к хорошим поступкам: они реже совершают преступления, не мусорят и проявляют больше щедрости. Однако мы обнаружили, что нахождение в хаотичной обстановке тоже может давать ценные результаты", — заявила психолог Кэтлин Вос из Университета Миннесоты.

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Вос и её команда провели серию экспериментов в двух разных офисных средах: одна была чистой и аккуратной, другая — захламлённой и казалась неорганизованной.

Участники из первой группы чаще жертвовали деньги на благотворительность и выбирали более здоровые перекусы. Однако те, кто работал в беспорядке, предлагали более интересные и креативные идеи, когда их просили придумать новые способы использования мячика для пинг-понга.

В то время как организованные рабочие пространства способствуют соблюдению правил и безопасному поведению, хаос может "помогать людям выходить за рамки традиций" и находить "свежие идеи".

Сегодня в мире бизнеса все говорят о важности инноваций и креативности, но это исследование показывает, что минимализм может этому мешать. Безусловно, уборка имеет свои плюсы, но слишком чистая обстановка может быть слишком скучной, чтобы вдохновлять.

На протяжении многих лет исследователи связывали различные черты и привычки с уровнем интеллекта. Например, черный юмор, раздражение от звука жующего человека и любовь к кошкам больше, чем к собакам ассоциировались с высоким IQ и креативностью. Также к этому списку можно добавить любовь к спорту и даже склонность к лени на диване, хоть это немного противоречиво.

Если ваш рабочий стол не отличается чистотой, можно причислить себя к таким легендарным личностям, как Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Марк Твен.

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