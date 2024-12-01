Женщина была учительницей и очень много людей в городе ее помнят до сих пор - в ее истории это очень важно.

104-летний учитель Эрлайн Деннис проработала учительницей практически 40 лет. Прошло немало лет с момента, как женщина вышла на пенсию, но ей удалось даже спустя десятилетия "оказывать влияние" на бывших учеников, многие из которых уже взрослые люди — это ее "секрет долголетия".

"Время от времени я вижу кого-то, кого не видела много лет. Я, может, и забыла, а они - нет. Они очень хорошо помнят", - отметила Деннис в интервью телеканалу Fox 8.

Сообщается, что родилась она 2 июля 1920 года в Уинстон-Салеме, штат Северная Каролина, и до сих пор живет там. Но в Хай-Пойнте, где много лет преподавала в местной школе. Женщина рассказала, что для нее очень важно не только сохранить семью и друзей, но даже бывших учеников.

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"Продолжайте быть активной, насколько это возможно, и люди, которые вас окружают, - вот ключ к успеху", - добавила она. Исследователи долголетия именно поддержание позитивных отношений с людьми и называют "вещью №1", которая помогает нам чувствовать себя счастливее и жить дольше. В частности, это подтверждает исследование Гарварда.

Сообщается, что у Деннис огромный круг общения. В 2020 году, когда ей исполнилось 100 лет, ее друзья и семья, а также многие жители Хай-Пойнта устроили для нее парад, перед которым ей устроили прием представители власти.

Другие новости о секрете долголетия

Ранее УНИАН сообщал, что умерла самая старая женщина в мире, который на момент смерти было 117 лет. Сообщается, что до самой смерти она занималась спортом и даже вела социальные сети. Перед тем, как это произошло, она успела раскрыть собственный секрет долголетия.

Кроме того, ученые обнаружили, что долголетие может зависить, в частности, от внешности человека. Люди с более привлекательной внешностью живут дольше.

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