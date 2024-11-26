Джон Тинисвуд попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Умер самый старый мужчина в мире Джон Тинисвуд. Жизнь британца, который прожил 112 лет, оборвалась в понедельник, 25 ноября. Перед смертью мужчина, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, раскрыл секрет своего долголетия.

О трагическом известии сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса. Стало известно, что последние годы своей жизни Джон провел в доме престарелых в Великобритании, где его и не стало.

"Его последний день был наполнен музыкой и любовью. Джон всегда любил благодарить. Поэтому от его имени благодарим всех, кто заботился о нем в течение многих лет, в том числе его сиделок, врачей, медсестер, эрготерапевта и других сотрудников заведения", - написали родственники долгожителя.

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Тинисвуд, несмотря на преклонный возраст, до конца своих дней был в здравом уме и следил за всем, что происходит в мире, а также мужчина самостоятельно распоряжался финансами. Это помогало поддерживать активность его мозга. Покойный никогда не придерживался строгих диет, а секретом своего долголетия называл "удачу".

Родные рекордсмена рассказали, что Джон был очень умным, решительным, храбрым и спокойным человеком. Он легко находил общий язык с разными людьми.

"Джон переехал в дом престарелых незадолго до своего 100-летия, и его доброта и энтузиазм к жизни были вдохновением для персонала заведения и его сожителей", - отметили близкие Тинисвуда.

Что известно о Тинисвуде

Британец родился в 1912 году в городе Ливерпуль. Там он провел большую часть своей жизни и встретил будущую жену Блодвен. Пара поженилась в 1942 году, а впоследствии у них родилась дочь Сьюзен.

Джон пережил две мировые войны, а во время второй даже служил в Корпусе заработной платы Королевской армии. Там он был ответственным за финансы, поставки продовольствия и поиск военных. После службы долгожитель работал бухгалтером.

Интересно, что на свой 100-й день рождения Тинисвуд получил поздравительную открытку от королевы Елизаветы II. Вплоть до самой смерти монархиня, которой не стало в 2023 году, присылала рекордсмену поздравления с праздником.

Напомним, ранее умерла самая старая женщина в мире. 117-летняя испанка пережила две мировые войны и коронавирус, а секретом своего долголетия называла активный образ жизни даже в преклонном возрасте.

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