Некоторые продукты и напитки могут негативно повлиять на пустой желудок, особенно если у вас чувствительный желудочно-кишечный тракт.

Когда вы голодны, например, утром или после напряженного рабочего дня, у вас может возникнуть соблазн схватить первое, что вы увидите на кухне. Однако некоторые продукты и напитки могут негативно повлиять на пустой желудок, особенно если у вас чувствительный желудочно-кишечный тракт. Робинн Чуткан, доктор медицины, FASGE, гастроэнтеролог, Джоанна Салазар, магистр наук, дипломированный диетолог, и доктор Майкл Шопис, доктор медицины, гастроэнтеролог рассказали RealSimple, каких продуктов следует избегать натощак.

1. Кофе

Кофеин в кофе способствует выделению гастрина - гормона, который выделяет желудочную кислоту. Кофеин также открывает мышечный клапан между пищеводом и желудком (нижний пищеводный сфинктер (НПС)). Это может привести к тому, что содержимое желудка (включая желудочную кислоту) вернется обратно в пищевод, что еще больше усугубит рефлюкс, говорит доктор Робинн Чуткан.

Чтобы избежать проблем с желудком, диетолог Джоанна Салазар рекомендует перед употреблением кофе перекусить небольшим количеством высокобелковой или жирной пищи, например сваренные вкрутую яйца, несколько столовых ложек орехового масла или даже ложку жирного кокосового молока в кофе.

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2. Острая пища

В большинстве острой пищи содержится химическое вещество под названием капсаицин, который связывается с рецепторами в вашем желудочно-кишечном тракте, говорит доктор Майкл Шопис. Это заставляет ваш организм думать, что в ваш желудочно-кишечный тракт попало что-то вредное, заставляя его увеличивать выработку слизи и ускорять пищеварение, чтобы удалить вещество. Это может вызвать чрезмерные пищеварительные моменты, а также расстройство желудка и диарею.

3. Сладкие продукты

"Употребление сладких продуктов натощак может привести к более быстрому скачку инсулина и уровня сахара в крови, что часто приводит к "обвалу" вскоре после этого", - объясняет доктор Чуткан.

Кроме того, она отмечает, что сладкие продукты также могут вызывать диарею, если их есть натощак. Это происходит, когда электролиты и жидкости выводятся из кровотока в кишечник, что является попыткой вашего пищеварительного тракта сбалансировать высокую концентрацию сахара, объясняет она.

4. Кофеинсодержащие чаи

Кофеин может раздражать слизистую оболочку желудка и увеличивать выработку желудочной кислоты, что приводит к симптомам рефлюкса. Наиболее распространенным виновником является черный чай, поскольку он, как правило, содержит больше кофеина, чем другие сорта.

5. Йогурт

Благодаря высокому содержанию пробиотиков и молочной кислоты йогурт полезен для кишечника. В то же время, по словам доктора Шописа, некоторые люди чувствительны к молочной кислоте. В этом случае употребление йогурта натощак может увеличить выработку желудочной кислоты, вызывая раздражающие симптомы со стороны ЖКТ. Это также может разрушить некоторые полезные пробиотики, которые содержатся в самом йогурте

6. Газированные напитки

Пузырьки углекислого газа от могут создавать большое давление в желудке, вызывая дискомфорт и отрыжку, объясняет доктор Чуткан. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, - это содержание сахара в подслащенных газированных напитках, которое может вызвать скачки сахара.

7. Жирная жареная пища

Во-первых, продукты с высоким содержанием жира перевариваются дольше. Это означает, что они находятся в желудке в течение более длительного времени, что вызывает большую выработку кислоты, объясняет доктор Шопис. Это может привести к боли в желудке, дискомфорту и общему расстройству желудочно-кишечного тракта. Жирная пища также снижает способность НПС сокращаться, создавая зазор, который приводит к кислотному рефлюксу.

8. Цитрусовые и сок

"Цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта", - говорит доктор Шопис. Кислотность цитрусовых также может расслабить НПС, прокладывая путь к кислотному рефлюксу.

Однако, по словам доктора Шописа, вы можете употреблять цитрусовые с углеводами, которые помогут впитать избыток кислоты в желудке, потенциально облегчая неприятные симптомы.

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