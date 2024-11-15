Одной из причин, по которой пуансеттии вянут, является неправильный полив.

Пуансеттии - популярные растения с красной и зеленой листвой, которые часто используются для создания рождественских композиций. Опытные садоводы дали полезные советы, как остановить ее увядание и не допустить развитие корневой гнили, пишет Express.co.uk.

Пуансеттия, или как ее еще называют рождественский молочай или рождественская/вифлеемская звезда, является символом Рождества во многих странах. Также растение еще называют: эуфорбия, молочай красивейший.

Отмечается, что поливать пуансеттии нужно каждые семь-десять дней, но при этом очень важно проверять почву растения.

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"Одной из причин, по которой пуансеттии часто вянут, является неправильный полив. Им нужна влажная почва, но при этом их ни в коем случае нельзя переливать, так как это может привести к корневой гнили. Корневая гниль возникает, когда растение постоянно подвергается чрезмерному поливу, а его корни находятся в воде", - говорится в публикации.

Как отметил управляющий директор Easy Garden Irrigation Шон Лейд, владельцам комнатных растений важно поливать пуансеттии осторожно:

"Пуансеттии склонны к корневой гнили при чрезмерном поливе. Вместо того чтобы поливать сверху, поставьте горшок в неглубокую емкость с водой на 10–15 минут, позволяя корням впитывать влагу снизу. Поливайте только тогда, когда верхний дюйм почвы кажется сухим, и всегда сливайте лишнюю воду из поддона, чтобы предотвратить гниение".

Эксперт по растениям в Plantum Анастасия Борисевич посоветовала поддерживать почву пуансеттии лишь "слегка влажной":

"Тщательно смачивайте почву при поливе, но не до состояния сырости. Используйте только теплую воду. Холодная вода может шокировать пуансеттию, и она сбросит листву. Это растение также может завянуть, если его почва будет оставаться сухой слишком долго".

Напомним, ранее садовник рассказал, что любит декабрист.

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