Мясо можно есть ежедневно, но если прислушаться ко всем рекомендациям.

Мясо – это отличный источник высококачественного белка, который помогает строить и восстанавливать мышцы. Оно также богато важными питательными веществами, такими как железо и цинк.

Однако ежедневное употребление мяса может иметь как преимущества, так и риски, в зависимости от его типа и количества, пишет Health.

Ежедневное употребление мяса - в чем польза

Мясо является прекрасным источником белка высокого качества. Оно содержит все незаменимые аминокислоты, которые организм может получить только из пищи.

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Аминокислоты являются строительными блоками белка, необходимого для восстановления мышц, роста тканей и общего здоровья. Белок мяса также имеет высокую биологическую ценность, что означает, что организм может эффективно использовать его для своих нужд.

Кроме того, мясо богато важными витаминами и минералами:

Железо необходимо для выработки гемоглобина – белка в эритроцитах, который переносит кислород из легких по всему телу. Оно также важно для здоровья мышц, костного мозга и функционирования органов.

Цинк поддерживает иммунную систему, способствует росту и восстановлению клеток, заживлению ран и участвует в метаболизме углеводов. Он также важен для обоняния и вкуса.

Витамины группы B помогают организму превращать пищу в энергию и участвуют в образовании красных кровяных телец.

Риски от ежедневного употребления мяса

При этом, конечно же, есть и риски. Чрезмерное потребление любого продукта, включая мясо, не рекомендуется.

Диетологи подчеркивают важность сбалансированного питания, включающего овощи, фрукты и злаки.

Исследования показывают, что чрезмерное потребление красного или обработанного мяса может повысить риск развития рака, особенно колоректального. Чтобы снизить риск онкологических заболеваний (простаты, груди, кишечника), рекомендуется употреблять не более 50 граммов красного мяса в день.

Помимо здоровья, чрезмерное потребление мяса оказывает негативное влияние на окружающую среду. Исследования показывают, что мясная диета, особенно хищническая (Carnivore diet), имеет самый высокий углеродный след, тогда как вегетарианские и веганские диеты оказывают наименьшее воздействие.

Сколько мяса следует есть

Хотя нет строгих рекомендаций по количеству потребляемого мяса, существуют нормы по белку. Они зависят от возраста, веса, уровня активности и состояния здоровья.

Для предотвращения потери мышечной массы с возрастом рекомендуемая суточная норма белка (RDA) составляет 0,8 грамма на килограмм веса. Однако эксперты советуют употреблять 1,2 грамма на килограмм для поддержания мышечной массы.

Белок должен составлять 10-35% от общего суточного потребления калорий.

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