На плече, в руке или на локте? Выберите свой вариант, как вы носите сумку и читайте ниже ответы на тест.

Чтобы понять и раскрыть тайные черты личности человека, психологи исследуют то, как мы скрещиваем пальцы рук или ноги, когда сидим, как мы спим или какой у нас тип волос и форма ступней. В этот раз специалисты пошли еще дальше: оказывается, что манера носить сумку тоже может дать представление о нашем поведении, мыслях, эмоциях и т. д.

Специалисты рассматривают женскую сумочку как нечто очень личное - надежную спутницу, которая хранит предметы первой необходимости и маленькие секреты. Оказывается, она же может их и раскрыть. То, как мы носим сумку - на локте, плече или крепко сжимая в руке, - может многое рассказать о том, кем мы есть. Этот психологический тест - тому подтверждение.

Что говорит о вас привычка носить сумку - тест на личность и характер

Посмотрите на картинку и выберите свой вариант.

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1. Сумка на локте

Если вы привыкли носить сумку на локте, то это своего рода послание окружающим:

вы не просто держите сумочку - вы излучаете ауру уверенности в себе и независимости, и люди обращают на это внимание;

своей манерой вы как будто заявляете: "Я контролирую ситуацию и умею распоряжаться и своими вещами, и своими целями" - и это совсем не высокомерие, но в этом есть намек на царственность, на то, что вы знаете себе цену и ожидаете уважения;

вы двигаетесь со спокойной аурой человека, который знает, что делает, думаете на несколько шагов вперед, тщательно планируя свои действия и предвидя возможные препятствия;

свою ауру вы используете, чтобы очаровывать других, случается, что вы ослабляете бдительность - и тогда становитесь главной героиней вечеринки;

ваша уверенность в себе переходит в решительность, заставляя вас быстро анализировать ситуацию и брать на себя ответственность;

вы также умеете договариваться, чтобы выпутаться из любой ситуации;

в любовных отношениях вы - очень страстны, под вашей холодной внешностью скрывается пылкое сердце, а любите вы глубоко и неистово, осыпая партнера лаской, и дорожите каждым моментом, проведенным вместе.

Ключевые черты вашей личности: уверенный в себе человек, самоуверенный, независимый, царственный, дотошный, харизматичный, решительный, страстный и нежный, а уважение для вас - превыше всего.

2. Сумка на плече

Если вы привыкли носить сумку на плече, это говорит о том, что вы - спонтанная душа, которая с ухмылкой принимает все неожиданное:

жизнь для вас - это открытая дорога, и вы мчитесь по ней с опущенными стеклами и музыкой;

ваша уверенность в себе - это не показуха, а тихий гул, исходящий изнутри, вы доверяете своим инстинктами знаете, что сможете справиться с любым поворотом дороги;

также вы - это человек, который приветствует новый опыт и новые связи, вы открыты для других и не прячетесь за фасадом - вам комфортно с тем, кто вы есть, с недостатками и всем остальным;

у вас свой неповторимый стиль - вы доверяете себе и принимаете собственные решения, даже если и идете по непроторенной дороге;

на работе вы не боитесь засучить рукава и со всем можете справиться самостоятельно, полагаетесь на свои навыки и ресурсы и всегда доводите дело до конца;

в отношениях вы осторожны и разборчивы - не пускаете в свой круг общения кого попало и не торопитесь, а строите доверительные отношения и открываетесь только тем, кто доказал, что достоин этого;

вы не боитесь сказать "нет" и всегда начеку.

Ключевые черты вашей личности: спонтанный человек с хорошей интуицией, стремитесь к новому опыту, открыты и доступны,но при этом осторожны и проницательны, сосредоточены и не боитесь сказать "нет".

3. Сумка в руке

Если вы носите сумку в одной руке, черты вашего характера говорят о том, что вы - скромны, современны, но в то же время приземлены, независимы, но при этом преданы:

вы - вихрь продуктивности и эффективности, всегда ориентированы на достижение целей и организованы, но при этом умеете раскрепоститься и повеселиться;

вы олицетворяете собой женщину "я справлюсь", но если нужно - попросите помощи, зная, что в этом нет ничего постыдного;

вы - человек контрастов, парадокс силы и уязвимости, амбиций и сострадания, тихая буря, спокойствие среди хаоса и та, кто всегда оставляет неизгладимое впечатление, даже когда ничего не говорит - это все вы;

также вы - утонченная женщина, которая ценит все самое лучшее в жизни, а от вас самих исходит атмосфера высшего класса и элегантности;

ваша работа или карьера - это страсть, которая горит в вас ярким пламенем, ваши амбиции неоспоримы - у вас внутри горит огонь и стремление оставить свой след в мире;

и еще вы делаете все это с тихим изяществом и никогда не станете кричать о своих достижениях с крыши, вы - мастер тонкости, заявляющий о своем присутствии тихо и спокойно;

в отношения вы привносите уникальное сочетание стабильности и спонтанности - всегда готовы выслушать и поддержать партнера и близких, но любите время от времени выходить за пределы своей зоны комфорта, приобщая партнера к увлекательным приключениям.

Ключевые черты вашей личности: скромный, современный, приземленный, яростно преданный, целеустремленный человек, парадокс силы и уязвимости, сочетание стабильности и спонтанности.

Вы можете также пройти еще один тест на характер, если выберете тени для своего макияжа.

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