Стиль вашего макияжа раскрывает ваш характер - пройдите тест, чтобы узнать что говорит о вас цвет теней, которые вы выбираете.

Макияж - это не только прекрасный способ подчеркнуть свою внешность, но и рассказать о своей личности. Неважно, пытаетесь ли вы приглушить определенные черты или выделить другие, - то, как вы выбираете стиль макияжа, может сказать о вас гораздо больше, чем вы думаете. Узнайте, что говорит о вас выбранный вами цвет теней - пройдите тест на личность ниже.

Психологический тест - какие тени для век вы выбираете для макияжа

Выберите из этих 7 цветов теней тот, который вы используете (слева направо):

Серебро

Что символизирует: элегантность, изысканность, богатство, изящество, веру, надежду и легкомыслие

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Что означает: если серебро - ваш любимый оттенок теней для век, то вы - женщина элегантная и изящная. Вы живете с шиком и наслаждаетесь всеми тонкостями жизни. Кто-то может сказать, что вы придирчивы, но у вас просто утонченный вкус.

Королевский синий

Что символизирует: лидерство, достоинство, сочувствие, надежность.

Что означает: вы - прирожденный лидер, которым восхищаются за умение балансировать между смелостью и деликатностью. Вы не склонны к риску, но это не значит, что вы его боитесь - просто вы предпочитаете надежность непредсказуемости. Когда вы нацеливаетесь на что-то, вам трудно от этого отказаться - в этом случае ваш драйв не похож ни на какой другой.

Светло-зеленый

Что символизирует: спокойствие, равновесие, свежесть, молодость, здоровье, гармонию.

Что означает: если вы выбираете этот цвет, то, скорее всего, вы довольно спокойный человек. Люди, как правило, воспринимают вас как искреннего и неподдельного, и вы склонны излучать чувство спокойствия и безмятежности, куда бы ни пошли. Также, как правило, довольно организованы и заботитесь о себе.

Ярко-оранжевый

Что символизирует: волнение, энтузиазм, теплоту, причудливость.

Что означает: вы - жизнь вечеринки, социальная бабочка. Любите проводить время с друзьями и семьей и всегда рады новым знакомствам. Если сравнивать вас с птичкой, то вы - как колибри, полны энергии и всегда готовы к новым свершениям.

Морская бирюза

Что символизирует: мудрость, мир, защиту, удачу и надежду.

Что означает: если вы выбрали бирюзовый цвет для теней, значит, вы - женщина мудрая и спокойная, всегда готовая дать совет и выслушать других. Вы храните верность своим друзьям и близким, ради них готовы на все. Также вы - оплот своей дружеской компании, всегда поддерживающий всех и вся, даже в самые хаотичные времена.

Дерзкий розовый

Что символизирует: энергичность, молодость, энергичность, чувственность.

Что означает: вы - "дикая штучка". Полны жизни и уверенности в себе - вам нравится делать все по-своему, на своих условиях. Вы не любите следовать правилам, и это одновременно ваша главная сила и слабость. Друзья восхищаются вашей безграничной энергией, и иногда за вами трудно угнаться. Но все они знают, что чем бы вы ни занимались, вы делаете это стильно.

Золотисто-желтый

Что символизирует: харизму, индивидуальность, позитивность, практичность

Что означает: если вам нравится этот солнечный оттенок, то, скорее всего, ваша личность так же полна света и позитива, как и ваш макияж. Вы оптимистка до мозга костей и известны своей теплой улыбкой и неоспоримым обаянием. Вы любите мечтать, но в то же время являетесь реалистом и умеете смотреть на вещи с более светлой стороны.

Вы также можете пройти еще один тест на личность, выбрав один из пяти кругов.

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