Этот способ приготовления раскроет все плюсы капусты, которые вы не сможете забыть.

Капусту выращивают вот уже более 4 тысяч лет, однако многие до сих пор не знают, сколько блюд можно из нее приготовить и насладиться ее вкусом. В основном же ее используют в качестве ингредиента для борща или салата. Однако капусту можно сделать главной.

Запеченная капуста — невероятно простое и доступное блюдо, которое легко приготовить дома из нескольких ингредиентов, пишет AllRecipes. Запекание капусты в духовке подчеркивает ее естественную сладость и насыщенный вкус.

Кроме того, этот способ приготовления создает интересный контраст текстур: внутренние листья остаются мягкими и сочными, а края становятся хрустящими и слегка подгоревшими. И при этом капуста сохраняет в себе в пользу, включая клетчатку, калий, витамины K и C.

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Как приготовить запеченную капусту

Для этого нам понадобятся несколько ингредиентов — кочан капусты плотного сорта (белокочанная или краснокачанная капуста, пекинская или савойская), оливковое масло Extra Virgin (но можно заменить растительным или топленым маслом), специи (соль, черный перец, красный перец и чесночный порошок) и немного свежевыжатого лимона.

Нарежьте капусту дольками, оставив кочерыжку, чтобы они не развалились.

Смажьте дольки оливковым маслом (или просто вотрите масло руками).

Посыпьте чесночным порошком, красным и черным перцем, солью со всех сторон.

Выложите на противень и запекайте при температуре 230°C около 30 минут, перевернув дольки на середине готовки. Края должны слегка подгореть.

Перед подачей сбрызните свежевыжатым лимонным соком.

Совет: Если вам нравится более мягкая капуста, предварительно бланшируйте ее перед запеканием. После этого обязательно обсушите бумажным полотенцем, чтобы получить хорошую румяную корочку.

Другие удивительные рецепты

Ранее УНИАН сообщал про необычные рецепты салатов из пекинской капусты. Один из них точно вас привлечет, ведь в его приготовлении не используется майонез.

Кроме того, мы рассказывали про три веганских рецепта, которые вы захотите приготовить. Речь идет про кремовую томатную пасту, тофу с солью и перцем и карри из цветной капусты с чипсами. Каждое из этих блюд готовится максимум полчаса, не требует значительных усилий, а получается в итоге очень вкусно.

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