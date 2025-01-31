Салат с пекинской капустой - это чудесное сезонное блюдо на период, когда так мало овощей и фруктов. У этого салата множество вариаций с разными ингредиентами. УНИАН отобрал три разных на любой вкус.
- Салат из пекинской капусты с огурцом
- Салат из пекинской капусты и кукурузы
- Салат с пекинской капустой и колбасой
Салат из пекинской капусты с огурцом
Для начала рассмотрим блюдо, в которое не кладется майонезный соус. В этом случае салат из пекинской капусты с крабовыми палочками будет освежающим на вкус и не такой тяжелый для желудка. Для него возьмем:
- головку пекинки;
- упаковку палочек крабовых;
- одну морковку;
- половинку сладкого перца;
- один огурец.
Для заправки понадобятся специи, по две ст.л сока лимона и растительного масла на выбор.
Капусту нарезаем на тонкую соломку и перекладываем миску побольше. Также измельчаем палочки и овощи. Добавляем все к капусте и переходим до заправки. Для нее смешиваем сок лимона, масло и специи по вкусу. Поливаем этой жидкостью салат и перемешиваем.
Теперь рассмотрим необычный салат с пекинской капустой и кукурузой и яйцом. Вероятнее всего, такого вы еще не пробовали.
Салат из пекинской капусты и кукурузы
Готовится этот салат из пекинской капусты очень быстро, но результат при этом получается вкусным. Для него вам понадобятся:
- половинка пекинской капусты;
- два яйца;
- специи;
- 80 г консервированной кукурузы;
- зеленый лук;
- майонез.
Капусту мелко нарезаем. Яйца взбиваем со специями и жарим два тонких блина. Скручиваем оба в рулеты и нарезаем на полосочки. Соединяем все ингредиенты вместе и перемешиваем - простой салат из пекинской капусты готов. Можно сделать и более сложный вариант с большим количеством ингредиентов.
Салат с пекинской капустой и колбасой
Также стоит попробовать салат с пекинской капустой кукурузой и копченой колбасой. Количество ингредиентов проще регулировать по собственному вкусу, но взять нужно:
- пекинскую капусту;
- вареную или копченую колбасу;
- сладкий перец;
- огурцы;
- сухарики со вкусом бекона;
- майонез;
- банку кукурузы
- зеленый лук;
- сыр.
Овощи и сыр мелко нарезаем кубиком, колбасу - соломкой. Перекладываем все в миску, добавляем кукурузу и перемешиваем. Этот салат лучше заправлять частями, чтоб сухарики не размокли. На следующий день он будет не настолько вкусным. Поэтому добавляем майонез, сухарики и лук перед подачей на стол.
Ранее УНИАН рассказывал, как по-новому приготовить салат с крабовыми палочками.