В холодное время года салаты с пекинской капустой могут стать настоящей находкой.

Салат с пекинской капустой - это чудесное сезонное блюдо на период, когда так мало овощей и фруктов. У этого салата множество вариаций с разными ингредиентами. УНИАН отобрал три разных на любой вкус.

Салат из пекинской капусты с огурцом

Для начала рассмотрим блюдо, в которое не кладется майонезный соус. В этом случае салат из пекинской капусты с крабовыми палочками будет освежающим на вкус и не такой тяжелый для желудка. Для него возьмем:

головку пекинки;

упаковку палочек крабовых;

одну морковку;

половинку сладкого перца;

один огурец.

Для заправки понадобятся специи, по две ст.л сока лимона и растительного масла на выбор.

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Капусту нарезаем на тонкую соломку и перекладываем миску побольше. Также измельчаем палочки и овощи. Добавляем все к капусте и переходим до заправки. Для нее смешиваем сок лимона, масло и специи по вкусу. Поливаем этой жидкостью салат и перемешиваем.

Теперь рассмотрим необычный салат с пекинской капустой и кукурузой и яйцом. Вероятнее всего, такого вы еще не пробовали.

Салат из пекинской капусты и кукурузы

Готовится этот салат из пекинской капусты очень быстро, но результат при этом получается вкусным. Для него вам понадобятся:

половинка пекинской капусты;

два яйца;

специи;

80 г консервированной кукурузы;

зеленый лук;

майонез.

Капусту мелко нарезаем. Яйца взбиваем со специями и жарим два тонких блина. Скручиваем оба в рулеты и нарезаем на полосочки. Соединяем все ингредиенты вместе и перемешиваем - простой салат из пекинской капусты готов. Можно сделать и более сложный вариант с большим количеством ингредиентов.

Салат с пекинской капустой и колбасой

Также стоит попробовать салат с пекинской капустой кукурузой и копченой колбасой. Количество ингредиентов проще регулировать по собственному вкусу, но взять нужно:

пекинскую капусту;

вареную или копченую колбасу;

сладкий перец;

огурцы;

сухарики со вкусом бекона;

майонез;

банку кукурузы

зеленый лук;

сыр.

Овощи и сыр мелко нарезаем кубиком, колбасу - соломкой. Перекладываем все в миску, добавляем кукурузу и перемешиваем. Этот салат лучше заправлять частями, чтоб сухарики не размокли. На следующий день он будет не настолько вкусным. Поэтому добавляем майонез, сухарики и лук перед подачей на стол.

Ранее УНИАН рассказывал, как по-новому приготовить салат с крабовыми палочками.

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