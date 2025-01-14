Получается вкусная тушеная капуста, которую стоит взять себе на вооружение.

Тушеная капуста - это очень вкусное овощное блюдо, которое отлично подойдет на холодное время года. Ее можно готовить с мясом, грибами и не только.

Тушеная капуста с мясом

Классическая капуста тушеная готовится с мясом и привычным набором овощей. Для него вам нужны:

500 граммов капусты;

300 граммов говядины или свинины;

один лук;

одна морковь;

два помидора;

масло для жарки;

специи по вкусу.

Мясо нарезаем на кусочки. Натираем морковь, режем лук кубиками, а помидоры - на кусочки. На сковороде обжариваем мясо до золотистости. Добавляем измельченные овощи и готовим, пока они не станут мягкими. Всыпаем капусту и специи, перемешиваем и тушим около 40 минут под крышкой.

Видео дня

Также отлично получается тушеная капуста в мультиварке.

Капуста тушеная с грибами

Тушеная капуста с грибами - это прекрасный вариант, как приготовить это блюдо без мяса. Для него вам понадобятся:

средний кочан капусты;

200 граммов шампиньонов;

одна луковица;

две моркови;

масло для жарки;

специи;

стакан воды.

Нарезаем капусту, луковицу и морковку - на кубики. Грибы разрезаем на четвертинки, маленькие - можно пополам. Ставим мультиварку на режим "жарка", добавляем масло и обжариваем лук с морковкой. Когда они станут мягкими, высыпаем туда грибы и готовим до золотистости. Последней добавляем капусту и приправляем. Вливаем воду, закрываем мультиварку и переводим ее в режим тушения. Оставляем, пока блюдо не приготовится.

Тушеная квашеная капуста

Это блюдо получается вкусным, насыщенным и самодостаточным. Его стоит вместе с остальными вписать в свою кулинарную книгу. Для приготовления возьмите:

500 граммов квашеной капусты;

500 граммов говядины или свинины;

две луковицы;

одна морковь;

два помидора;

2-3 зубчика чеснока;

масло для жарки;

специи.

Нарезаем мясо на кусочки и обжариваем до золотистости. Туда добавляем натертую морковь и измельченный лук. Готовьте до мягкости овощей. Далее добавляем порезанные кубиками помидоры. В это время промываем капусту, чтоб убрать лишнюю соль. При необходимости нарезаем ее и добавляем на сковороду, приправляем и перемешиваем. Последним всыпаем чеснок, который предварительно мелко нарезаем. тушим под крышкой на медленном огне до готовности. На этом может уйти около 45 минут.

Ранее УНИАН рассказывал, что нужно добавить, чтоб тушеная капуста стала мягкой.

Вас также могут заинтересовать новости: