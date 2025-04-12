Такие ключи можно сдать как на утилизацию, так и сделать из них что-то полезное.

Во время уборки часто можно наткнуться на ящик или старую банку, где хранятся ключи, которыми вы уже не пользуетесь. Многие интересуются, что делать со старыми ключами, вместо того, чтобы оставлять их пылиться. Поэтому в издании martha stewart дали советы, как дать новую жизнь старым ключам.

Превратите их в шкатулку или альбом

Если вы храните ключ от особого места, к примеру, дома вашего детства, то вы можете превратить его в сентиментальную витрину.

Сначала можете выбрать карту, которая показывает это место, а затем вырежьте ее так, чтобы она поместилась в рамку теневой коробки.

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"С помощью маленькой клейкой точки, маленького крючка или булавки закрепите ключ в соответствующем месте на карте. Помещенный в рамку, этот уникальный сувенир может служить напоминанием о дорогих для вас воспоминаниях, а старому ключу придаст новое значение", - говорится в материале.

Если у вас есть несколько важных для вас ключей, то можно их раскрасить и положить в альбом. По словам эксперта по самодельным изделиям Карли Петерсон, это будет хорошим способом связать с ними некоторые воспоминания.

Создайте утяжелители для штор и подхватов

Старые ключи отлично подойдут для того, чтобы сделать из них утяжелители для штор или подхватов для ткани. Для этого нужно пришить небольшой кармашек к нижнему краю ткани и положить туда несколько ключей, прежде чем зашить его.

"Для подолов одежды ключи можно завернуть в ткань или зашить в небольшой мешочек и незаметно прикрепить к внутренней стороне юбки или платья, чтобы он не развевался на ветру. Этот простой трюк особенно полезен для легких тканей, которые легко поднимаются", - отметили в издании.

Сделайте колокольчик для ветра

Эксперты советуют превратить горсть старых ключей в волшебный колокольчик для ветра, который добавит звука в ваше открытое пространство.

"Соберите разные ключи и просверлите небольшое отверстие в верхней части каждого из них, если он еще не имеет отверстия. Прикрепите их к ниткам разной длины и привяжите к прочной основе, например, к куску бревна, металлическому кольцу или старому абажуру. Повесьте колокольчик в ветреном месте и наслаждайтесь мягким, музыкальным звоном переработанного металла. Экспериментируйте с различными формами и размерами ключей, чтобы получить уникальный звук и эстетический вид", - советуют в martha stewart.

Можно отдать ключи на переработку

Если вы предпочитаете ответственную утилизацию старых ключей, то лучшим вариантом будет сдать их на переработку в пункт приема металлолома. Обычно ключи изготавливаются из латуни или комбинации металлов, которые можно переплавить и переделать на новые предметы.

"Чтобы сдать их на переработку, обратитесь в местный центр переработки металла, чтобы узнать, принимают ли они мелкие металлические предметы, такие как ключи. Некоторые центры могут потребовать отделить латунные ключи от стальных, но многие из них принимают их все вместе. Вы также можете обратиться в благотворительные организации, которые собирают ключи для переработки, превращая их в средства на добрые дела", - отметили в материале.

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