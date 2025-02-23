Автомобильный онлайн-рынок AutoTrader советует владельцам 10 моделей продать их сейчас, чтобы получить лучшие деньги за свое авто. Несмотря на то, что такие факторы, как пробег и общее состояние, могут иметь решающее значение для определения стоимости подержанного автомобиля, покупатели часто выбирают эти модели, в результате чего спрос на них становится больше, пишет Express.
По данным AutoTrader, самым быстро продаваемым подержанным автомобилем в 2024 году стал Mercedes-Benz GLB-Класс.
"Представленный в 2019 году, класс GLB - это большой роскошный внедорожник, который может быть оснащен различными силовыми установками, а фейслифтинговые экземпляры оснащены 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Хотя конкуренты GLB часто имеют более крупные багажники, многим покупателям подержанных автомобилей нравится классический стиль Mercedes-Benz и плавность хода модели", - отмечают в материале.
Также еще одной моделью, которая была популярной среди покупателей подержанных автомобилей в 2024 году, стал Mercedes-Benz A Class.
"Последнее поколение A-Class, представленное в 2018 году, доступно с особенно значительным диапазоном двигателей и подключаемой гибридной силовой установкой, которая может преодолеть 51 милю в режиме EV", - объясняют в Express.
Однако не все подержанные авто, которые быстрее всего продавались в 2024 году, были роскошными моделями, в частности семейный внедорожник Peugeot 3008 получил третье место в списке AutoTrader.
Отмечается, что Peugeot 3008 является основой модельного ряда французской компании с 2009 года, поэтому это означает, что в нем есть подержанные экземпляры на любой бюджет, поэтому сейчас это уже третье поколение.
Топ-10 самых быстро продаваемых подержанных автомобилей в 2024 году по версии AutoTrader:
- Mercedes-Benz GLB Class;
- Mercedes-Benz A Class;
- Peugeot 3008;
- Ford Kuga;
- MG ZS;
- Vauxhall Grandland X;
- Dacia Duster;
- MG HS;
- Mazda MX-30;
- Polestar 2.
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