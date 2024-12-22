Этот метод имеет поклонников, хотя профессиональные садоводы не советуют это делать.

Орхидея известна своей неприхотливостью в уходе. Однако есть метод, который направлен на то, чтоб еще больше упростить этот процесс.

Как пишет southernliving, можно использовать для полива кубики льда. Обычно, эксперты по садоводству рекомендуют этого не делать, но личный опыт многих людей говорит о другом.

Согласно указанному методу, нужно раз в неделю класть в горшок 2 больших кубика льда. При необходимости это можно делать даже чаще - стоит отслеживать, что именно подойдет для вашего растения.

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"Я бы никогда никому не говорила поливать свои растения определенным образом, но использование кубиков льда хорошо сработало для меня, как для очень неопытного (и не очень талантливого от природы) владельца комнатных растений. Как всегда, проведите собственное исследование", - советует журналист издания.

Другие советы по уходу за цветами

Как сообщал УНИАН, садоводы рассказали, как "омолодить" рождественский кактус. Обрезка рождественского кактуса стимулирует цветение, предотвращает болезни и позволяет делиться растением с близкими.

Также мы писали, что делать, чтобы пуансеттия зацвела. Эти цветы потрясающе выглядят именно на Рождество, из-за этого некоторые люди просто выбрасывают свои пуансеттии, хотя они могут годами жить у вас дома при условии правильного ухода.

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