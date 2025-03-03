Уже к концу первой недели она хотела бросить эксперимент, но довела дело до конца и осталась очень довольна.

Девушка отказалась от сахара на месяц и это принесло неожиданные результаты. Об этом пишет Verywell Mind.

Она рассказала, что никогда в жизни не отказывала себе в сладком.

"Плитка шоколада, чтобы вознаградить себя за успешный поход в продуктовый магазин, какой-нибудь десерт после ужина — поскольку я баловала себя всего несколько раз в неделю, я думала, что это довольно безвредно", - говорит она.

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Но затем девушка подметила, что после сладкого становилась вялой и раздражительной, и решила отказаться от сахара на месяц.

Девушка отказалась от добавленных сахаров, включая мед, но позволяла себе есть продукты, содержащие натуральные сахара, например, фрукты или молочные продукты.

1 неделя без сахара

"В течение первой недели я не чувствовала изменений в своем настроении, а скорее в своем поведении и мышлении", - рассказала она.

Пришлось выработать новую привычку - всегда читать этикетки перед покупкой. "Я была удивлена, узнав, что сахар содержится во многих вещах. Большинство моих любимых соленых лакомств содержали сахар", - рассказала она.

"К концу первой недели я почувствовала, что готова сдаться. Постоянное изучение этикеток продуктов раздражало, и не было никаких заметных преимуществ - по крайней мере, пока", - рассказала она.

2 недели без сахара

На вторую неделю эксперимента начались изменения настроения. "Примерно через 10 дней все начало меняться к лучшему", - говорит девушка.

Уровень энергии стал более стабильным. Это означало, что и настроение также стало более стабильным.

3 недели без сахара

"К третьей неделе я была искренне удивлена ​​тем, насколько хорошо я себя чувствовала", - делится девушка.

Ее энергия и настроение стали немного стабильнее. "Больше не было тумана в голове. Я справлялась со своей рабочей неделей, не чувствуя себя вялой и ментально подавленной", - говорит героиня эксперимента.

4 недели без сахара

На четвертой неделе эксперимента девушка уже перестала думать о сладком.

"Уровень моей энергии стал намного выше, а сон улучшился. Я чувствовала себя более эмоционально стабильной, даже в плохие дни", - рассказала она.

Она говорит, что отказаться от сахара на месяц было сложно, но это того стоило.

Напомним, ранее актриса Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения на 30 килограммов.

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