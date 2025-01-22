Как отметил специалист, 150-300 минут умеренной кардионагрузки в неделю эффективны для сжигания жира.

Ходьба - одно из самых простых и при этом эффективных упражнений, которое может помочь сбросить жир на животе, пишет тренер по тяжелой атлетике Джаррод Ноббе в статье на eatthis.com.

"Это тренировка, доступная для всех уровней подготовки и не требующая сложного оборудования... Исследования показывают, что регулярная ходьба может помочь уменьшить висцеральный жир, также известный как упрямый жир, откладывающийся вокруг вашего живота", - отметил он.

По его словам, хорошее практическое правило - стремиться к 30-60 минутам ходьбы ежедневно, пять-шесть дней в неделю. Это соответствует рекомендуемым критериям, которые предполагают, что 150-300 минут умеренной кардионагрузки в неделю эффективны для сжигания жира.

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"Почему именно эти временные рамки? Ходьба в течение как минимум 30 минут задействует жировые запасы вашего тела, в основном, если вы поддерживаете постоянный темп, который переводит ваш пульс в зону сжигания жира (около 65-80% от вашего максимального пульса). Более длительные прогулки в быстром темпе увеличивают сжигание калорий, что упрощает создание дефицита, необходимого для сжигания жира", - объяснил тренер.

В конечном счете, лучшая тренировка ходьбы - это та, которой вы можете придерживаться постоянно. Независимо от того, выбираете ли вы более короткие, высокоинтенсивные прогулки или более длительные сеансы в постоянном темпе, главное - продолжать двигаться и бросать себе вызов, посоветовал специалист.

Напомним, ранее тренер посоветовал 8 простых упражнений, которые помогут похудеть людям в возрасте 50 лет и старше.

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