Доктор рассказал о том, что людям с аллергическими реакциями следует аккуратнее употреблять растворимый кофе.

Кофе - любимый напиток миллионов людей по всему миру. Некоторые люди пьют его только в кафе, кто-то специально покупает домой зерновой кофе, а кому-то нет времени всем этим заниматься, поэтому последняя категория граждан выбирает молотый кофе.

Однако, как оказалось, такие люди могут незаметно пить микроскопические частицы тараканов, если покупают молотый кофе, пишет Daily Mail со ссылкой на доктора Сермеда Межера из Британии.

Он рассказал об этом неприятном факте на своей странице в социальной сети Instagram. Межер объяснил, что во время сбора урожая, обработки и измельчения кофейных зерен практически невозможно полностью исключить наличие загрязняющих веществ, таких как насекомые, которые могут контактировать с зернами на полях, в хранилищах или на производственных предприятиях.

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Тараканы, как сообщается, широко распространены в тропических и субтропических регионах, где в основном выращивают и перерабатывают кофе. FDA (Американское агентство по контролю за продуктами и лекарствами) оценивает, что до 10 процентов каждого мешка кофейных зерен могут быть загрязнены фрагментами насекомых, в том числе тараканов. Но это все равно безопасно для употребления человеком.

"Хотя идея насекомых в кофе может быть неприятной, важно понимать, что этот уровень невелик и не представляет угрозы для здоровья", — сказал доктор Межер.

Тем не менее он предупредил людей с аллергией на морепродукты избегать молотого кофе, так как у таких людей может быть реакция на белок тропомиозин, который также содержится в тараканах.

Другие новости об употреблении кофе

Ранее УНИАН сообщал, что остывший кофе нельзя греть во второй раз. В частности, потому, что это сделает желанный напиток более горьким и уничтожит его аромат. Однако, кроме этого, стоит обратить внимание и на химическую реакцию этого процесса.

Кроме того, в Украине кофе стал еще дороже. С начала полномасштабной войны эспрессо в Украине подорожало в 1,7 раза - с 19 гривень в 2021 году до 33 гривень на конец 2024 года.

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