Ежедневное употребление яиц помогло ей чувствовать себя более энергичной и сытой на протяжении большей части дня, однако не привело к улучшению в уровне энергии по вечерам.

Большинство здоровых взрослых людей могут съедать 1-2 яйца в день или до семи яиц в неделю. Яйца - отличный источник белка и богаты витаминами и минералами. Дестин Мэнсон в статье для Health.com рассказала, что каждое утро в течение 30 дней съедала по два яйца в день, и раскрыла, как этот рацион повлиял на ее организм.

Польза яиц

Исследования показывают, что до двух яиц в день - это здоровое количество для большинства взрослых людей без высокого уровня холестерина и некоторых хронических заболеваний.

Больше белка и витаминов в первом приеме пищи в течение дня также повышает вероятность того, что у вас будет больше энергии. Употребление большего количества яиц также может помочь предотвратить дефицит белка и витаминов.

Видео дня

Яичные желтки также являются хорошим источником витамина D.

Риски

Употребление более 1-2 яиц в день может привести к повышенному уровню холестерина. Однако если есть их раз в два дня и изредка делать выбор в пользу яичных белков, то это поможет получать питательные вещества, не подвергая свое здоровье риску

Кроме того, аллергия на яйца - одна из самых распространенных пищевых аллергий у детей, хотя большинство из них (70%) впоследствии перерастают эту аллергию.

Также важно всегда тщательно готовить яйца - недоваренные или сырые яйца могут привести к риску заражения сальмонеллезом, инфекцией, вызываемой бактерией Salmonella, которая может вызвать тяжелые желудочно-кишечные симптомы.

Опыт

Женщина отмечает, что чаще всего взбивала яйца со столовой ложкой оливкового масла, добавляла в сковороду шпинат и ела их вместе булочками. В другие дни она ела яичницу со шпинатом в виде сэндвича между пшеничными булочками или просто жареное яйцо.

Результаты

"Я надеялась, что яичный завтрак поможет мне чувствовать себя более сытой и энергичной в течение дня, и в какой-то степени так и произошло", - отмечает женщина.

Белковый завтрак помогал ей дольше чувствовать себя сытой, что, в свою очередь, помогло ей быть более сосредоточенной и внимательной и меньше отвлекаться на чувство усталости. Также она отмечает, что стала пить больше воды во время еды.

В то же время женщина отмечает, что не заметила существенной разницы в уровне энергии в конце дня - после 17:00 она все еще чувствовала себя морально истощенной.

В то же время, отмечает она, это помогло пересмотреть свой режим завтрака. Употребление яиц каждое утро побудило ее более тщательно подходить к выбору блюд, а в целом сбалансированный завтрак (белки и полезные жиры из яиц, углеводы из рогалика или печенья и другие питательные вещества из шпината) помогали начать день с хорошей ноты.

Яйца также относительно дешевы, поэтому она могла экономить средства.

Если вы планируете последовать примеру Дестин Мэнсон и есть яйца на завтрак, вам будет полезен ленивый лайфхак, как приготовить яйцо-пашот за 45 секунд. Также есть интересный 30-секундный лайфхак того, как приготовить яичницу, чтобы желток оставался целым.

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