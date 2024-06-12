Для приготовления понадобится микроволновая печь.

Яйца-пашот, которые очень популярны в сети, являются отличным способом начать свой день. Существует множество рецептов и личных техник для приготовления, однако большинство из них достаточно сложные.

Сложность заключается в том, чтобы оценить готовность яйца, когда оно находится в воде и даже незначительные колебания температуры могут изменить его консистенцию, оставив вас с пережаренным желтком или недоваренными белками. TikTok-блогер Dana Rebecca Designs поделилась лайфхаком, как приготовить пашот без кастрюли с водой.

Разбейте яйцо в небольшую емкость, добавьте достаточно воды, чтобы покрыть желток и поставьте его в микроволновку. Разогревайте его примерно 36-45 секунд.

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После приготовления просто осторожно достаньте миску из микроволновой печи, прежде чем вынуть из нее яйцо с помощью ложки. Среди подписчиков оказались люди, которые уже давно так делают, а также те, кто даже не знал о подобном методе.

Блюда из яиц

Многие люди выбирают яйца для завтрака на каждый день, однако с ними не все так однозначно. Хотя яйца известны своим большим количеством питательных веществ, они также содержат холестерин. Диетологи раскрыли, что будет с вашим телом, если ежедневно есть яйца.

Многие люди предпочитают яичницу на завтрак - это быстрая и легкая в приготовлении еда. Однако при неправильном приготовлении яйца выделят лишнюю жидкость и станут резиновыми. Существует французская техника, которая поможет получить кремовую и однородную текстуру.

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