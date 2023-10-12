Слово с таким же корнем живет и в поэзии "Різдво" Богдана-Игоря Антоныча, добавил языковед.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, что означает милозвучное слово "крислатий".

Да, в эфире "Завтрака с 1+1"он рассказал, что "крислатий" – это ветвистый, широкий, тот, что имеет развесистые ветви, роскошную крону.

Авраменко отметил, что слово с таким же корнем живет и в поэзии "Різдво" Богдана-Игоря Антоныча:

"Народився Бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

і принесли місяць круглий".

По словам лингвиста, чтобы понять, что такое "крисані", необходимо знать значение слова "криси".

"Криси" – это изогнутые края шляпы. Обратите внимание, не "поля", а "криси". А "крисані" – шляпа с отогнутыми краями", – пояснил он.

Что означает слово "дармовис": объяснение Авраменко

В украинском языке есть милозвучное слово "дармовис". Однако далеко не все знают, что же оно означает.

По словам языковеда Александра Авраменко, все довольно просто. Таким словом называют либо подвеску, либо же бездействующего человека (в переносном значении).

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