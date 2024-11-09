Диетологи объяснили, есть ли смысл помнить о такой разновидности салата, как айсберг.

Салат айсберг часто остается без внимания, так как люди чаще предпочитают шпинат и другие виды листовой зелени из-за распространенного мнения, якобы он не такой полезный. "Информация о питании помогает вам принимать взвешенные решения относительно продуктов, которые вы выбираете для употребления, с точки зрения содержания в них питательных веществ", - отмечает диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники Джулия Зумпано.

В материале Parade она и ряд других диетологов рассказывают о том, есть ли польза при употреблении салата айсберг и о многом другом. К примеру, дипломированный диетолог Мэдди Паскуариелло заявляет, что айсберг популярен в ресторанах и домашней кухне.

"По своим функциям он схож с капустой, но имеет более нежные листья и может использоваться в салатах. У него бледно-зеленые листья с чуть менее горьким вкусом, чем у рукколы, шпината или кейла", - подчеркивает она.

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Министерство сельского хозяйства США приводит данные о питательности 100 граммов латука айсберг, что, как уточняет Паскуариелло, составляет чуть больше одной чашки в измельченном виде. При том, что большую часть айсберга составляет именно вода. Помимо воды мы имеем чуть больше 1 грамма белка и жира, 3 грамма углеводов, 1 грамм клетчатки, 14 миллиграммов кальция и 139 миллиграммов калия.

Имеет ли салат-латук айсберг какую-либо питательную ценность?

Вопреки распространенному мнению, да. Зумпано утверждает, что салат-латук айсберг обладает питательной ценностью, включая клетчатку, калий и немного кальция, и при этом содержит мало калорий. Меньше внимания айсберг получил из-за того, что другие виды зелени содержат больше полезных веществ при меньшем количестве калорий..

Другой дипломированный диетолог - Сара Логан из Fay Nutrition - добавляет, что калорийность салата айсберг схожа с калорийностью ромэна и рукколы. Однако она согласна с тем, что ромэн и руккола, как правило, более насыщены питательными веществами. В салате ромэн, например, содержится 4 грамма углеводов, 2 грамма клетчатки, 28 миллиграммов кальция и 260 миллиграммов калия. А вот в рукколе, помимо остальных веществ, 5 граммов углеводов, 204 миллиграмма кальция и 407 миллиграммов калия.

"Его можно включать в свой рацион, и в его употреблении нет ничего плохого, но я бы не стала делать его основным листовым зеленым продуктом. Вы можете получить немного больше микроэлементов, используя другие варианты", - подчеркивает Паскуариелло.

Полезен ли салат-латук айсберг?

Эксперты сходятся в одном — салаты удовлетворяют ежедневную потребность в гидратации из-за высокого содержания в них воды. Что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), помогает регулировать температуру тела, смягчать суставы и защищать спину.

Кроме того, хоть айсберг и содержит меньше клетчатки, чем другие виды листовой зелени. Каждая крупица имеет значение, особенно когда данные показывают, что более 90% американцев не получают достаточного количества клетчатки в день.

Клетчатка помогает поддерживать здоровье кишечника и контролировать уровень сахара в крови. Согласно исследованиям, пищевые волокна являются ключевым инструментом в лечении диабета. Другие исследования показывают, что клетчатка может способствовать здоровью кишечника, предотвращению рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетологи также отмечают, что салат айсберг может внести свой вклад в ежедневное потребление витамина К — ключевого витамина, помогающего свертыванию крови, здоровью сердца и костей.

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