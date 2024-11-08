Тыква содержит огромное количество витаминов, минералов и антиоксидантов.

Тыква — универсальный овощ, который можно использовать во множестве блюд – от супов, смузи и даже латте до консервов и пирогов. Кроме того, пишет Health.com, она еще и очень полезна благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов.

Широко известно, что тыква положительно влияет на кишечник, однако у нее есть и ряд других крайне полезных свойств.

1. Может поддерживать здоровье кишечника

Клетчатка — это ключевое питательное вещество, которое поддерживает здоровье кишечника, а одна чашка консервированного пюре из тыквы содержит 7 граммов клетчатки, что составляет почти 30% суточной нормы.

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Кроме того, некоторые данные показывают, что кожура тыквы содержит нерастворимые в спирте полисахариды, которые снижают уровень желчной кислоты и поддерживают рост микробиоты кишечника.

2. Может поддерживать иммунитет

Тыква является естественным источником многих питательных веществ, поддерживающих иммунитет, включая витамин С, цинк и селен. Кроме того, правильная гидратация также может влиять на иммунитет, а тыква примерно на 90% состоит из воды.

Наконец, поскольку 70% иммунной системы находится в кишечнике, поддержка здоровья кишечника путем употребления в пищу продуктов с клетчаткой, таких как тыква, может также повлиять на иммунное здоровье.

3. Может способствовать контролю веса

Согласно исследованиям, повышенное потребление фруктов и некрахмалистых овощей связано с потерей веса. В частности, тыква содержит очень мало калорий — около 30 калорий на чашку. Кроме того, клетчатка, содержащаяся в тыкве, может также помочь контролировать вес, поскольку она поддерживает чувство сытости.

4. Может поддерживать здоровье глаз

Тыква богата поддерживающим здоровье глаз витамином А и каротиноидами лютеином и зеаксантином. Исследдования показали, что потребление этих каротиноидов снижает риск развития дегенерации желтого пятна.

5. Может поддерживать здоровое кровяное давление

Тыква — это естественный источник многих питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердца, включая калий, кальций и магний.

Риски употребления тыквы

Хотя тыква в целом безопасна и полезна для здоровья, есть несколько потенциальных рисков и побочных эффектов, которые следует учитывать.

Тыква содержит много клетчатки, которая при чрезмерном потреблении может привести к вздутию живота, газам и спазмам желудка.

Кроме того, тыква изредка может вызывать аллергическую реакцию. Также при ненадлежащем очищении сырая тыква может вызывать пищевые заболевания из-за вредных микробов и вирусов.

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