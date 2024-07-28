Интересно, но даже по тому, как мы наносим макияж, можно выяснить суть личности.

Косметикой пользуются практически все девушки, однако, далеко не каждая задумывается, что о ней может рассказать последовательность нанесения косметики. Пройдите тест на характер человека и узнайте, кто вы на самом деле.

Психологический тест на характер - выберите свой ответ

Этот психологический тест был разработан психологами не просто так - считается, что макияж девушки наносят машинально, автоматически, не задумываясь о том, как именно они это делают. В отличие от остальных тестов, где нужно подумать, здесь выбор человеком уже сделан - нужно только вспомнить его. Именно поэтому результат теста будет максимально правдивым. Ответьте, какую губу вы красите первой?

Нижнюю

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Девушки, которые начинают макияж с нижней губы, прошли тест на сложный характер и набрали 100 из 100. Психологи считают, что такие дамы - живое воплощение авантюризма, стервозности и шарма. Такое необычное сочетание позволяет девушкам всегда оказываться в центре событий и занимать место победительницы в любых жизненных ситуациях. Они часто влюбляются и так же часто разочаровываются, не могут сидеть на месте, постоянно куда-то бегут и едут в поиске новых впечатлений. Никогда такую девушку вы не встретите в офисе или за стиркой грязных носков - скорее всего, она вместо этого будет разбивать сердца или покорять мир!

Верхнюю

Такие женщины всегда всё обдумывают несколько раз, тщательно взвешивают все "за" и "против", только потом принимают решение. Они, зачастую, занимают лидирующие позиции в обществе благодаря врожденному уровню ответственности и интеллекта. Они способны мыслить шире и качественнее, чем многие другие люди, именно поэтому таким девушкам можно доверять. Они требовательны и к себе, и к окружающим, обладают внушительной долей перфекционизма, и поэтому стараются делать все качественно и держать под контролем. Трудности их не пугают - война? Значит, война.

Всегда по-разному

Если вы девушка, которая красит то верхнюю, то нижнюю губу первой, и не имеет какого-то четкого графика нанесения макияжа - поздравляем, вы прошли тест на легкий характер. Вам, скорее всего, скучно жить однообразной жизнью, дом-работа - это не про вас. Вам важно наполняться эмоциями, ощущениями и событиями, любые шаблоны, правила и традиции для вас, как кандалы. Вы часто оказываетесь в центре внимания, заряжаете окружающих своим оптимизмом и красотой. С вами приятно и легко общаться - вы никогда не "тянете на дно" человека тяжестью своих позиций, а, наоборот, превозносите собеседника над происходящим.

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