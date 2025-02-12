Даже если дерево не будет плодоносить, вы сможете наслаждаться его красивой листвой.

Дерево лимона, которое будет плодоносить, в домашних условиях вырастить реально. И хоть ему понадобится от 7 до 15 лет, чтобы давать плоды, вы тем временем сможете наслаждаться красивыми листьями этого растения. Издание martha stewart привело советы экспертов, которые помогут успешно вырастить лимонное дерево из косточки.

Отмечается, что семена можно взять из цитрусовых, приобретенных в продуктовом магазине или на рынке. Садовник Центра домашнего садоводства ботанического сада Миссури Джастин Кандра говорит, что семена любого здорового зрелого плода можно использовать для выращивания дерева, только стоит проверить, нет ли признаков гнили, когда выбираете лимон.

Плод нужно осторожно разрезать пополам, следя, чтобы не повредить косточки, аккуратно удалить их и промыть водой. Затем посадить их в небольшой горшок с почвой без удобрений, погрузив на глубину 1 дюйм. Кандра советует высадить семена как можно быстрее, так как длительное высыхание может им навредить.

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После этого семена следует тщательно полить и держать в ярко-освещенном теплом месте. Через несколько недель они начнут прорастать.

Как ухаживать за лимонными деревьями

Независимо от того, выращиваете вы лимонное дерево в помещении или на улице, требования, необходимые для обеспечения его роста, одинаковы.

По словам садовника Стивена Биггса, дереву понадобится не менее восьми часов солнца ежедневно. Лучше всего оно будет расти в помещении при условии попадания на него солнечного света с южной стороны.

Почва для лимонных деревьев должна быть хорошо дренированной. Выбирайте соответствующую смесь для горшков или добавьте в нее пемзу или перлит, чтобы улучшить дренаж. Если сажаете под открытым небом, выберите место, где во время сильных дождей не накапливается вода.

Убедитесь, что почва увлажнена равномерно и не переувлажнена. Не спешите поливать - делайте это тогда, когда почва почти высохнет, говорит Биггс.

Для лучшего роста следует применять универсальное удобрение с микроэлементами или удобрение для лимонного дерева. Эксперты рекомендуют следовать указаниям производителя о том, как и как часто применять удобрение.

Как пересаживать лимонные деревья

Молодые лимонные деревья, выращенные в контейнерах, нужно пересаживать каждые два года. Зрелые растения следует пересаживать каждые три-четыре года. Лучшее время для этого - весной, непосредственно перед вегетационным периодом, говорит Кандра.

Вот как это сделать:

1. Аккуратно выньте лимонное дерево из оригинальной емкости.

2. Наполните новую емкость наполовину хорошо дренированной почвой. Диаметр новой емкости должен быть на 1-2 дюйма шире предыдущей.

3. Поместите лимонное дерево в новый контейнер и присыпьте корни землей.

4. Обильно полейте почву и поставьте контейнер в ярко-освещенное теплое место.

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