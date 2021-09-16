Ранее городской голова Ивано-Франковска обещал выплатить премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19.

В Ивано-Франковске более сотни женщин, которые забеременели после вакцинации против COVID-19, хотят получить обещанные мэром Русланом Марцинкивым 100 000 гривень. Однако городской голова дал обещание в шутку.

Об этом Марцинкив рассказал в эфире радио "Западный полюс" в четверг, 16 сентября.

"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 000 гривень. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook посылают, когда они первый раз вакцинировались, второй, и когда забеременели", - сказал он, добавив, что большое количество девушек и женщин верят в то, что после вакцинации не смогут иметь детей.

100 тысяч первой беременной после вакцинации

7 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания сообщил, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19.

Во время совещания у мэра присутствовала и руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая выразила готовность выполнить поручение мэра, хотя и отметила, что не знает, как такое отследить.

"Дам премию 100 000 тому, кто вопреки различным расхожим слухам забеременеет после вакцинации", - написал мэр впоследствии на своей странице в Facebook, но ниже отметил, что, конечно, шутит, не уточнив, о чем именно, ведь в посте говорилось и о нелепом поручении наблюдать, не вырастут ли у секретаря горсовета Виктора Синишина рога и копыта.

9 сентября мэр рассказал, что от женщин начали поступать обращения о вознаграждении.

Читайте такжеПолиция открыла дело на мэра Ивано-Франковска, который призвал принудительно вывезти ромов из города"Итак, сообщу: в моей приемной уже телефоны красные! Девушки едва успевают отвечать - звонит куча беременных и спрашивают, как получить деньги. То есть беременеют после вакцинации, беременеют! И рога с копытами после вакцинации не вырастают - Виктор Синишин подтвердил", - отметил Марцинкив.

Ранее городской голова Ивано-Франковска заявлял, что помощь на лечение COVID-19 могут получить только вакцинированные граждане. Он также угрожал уволить невакцинированных против COVID-19 работников и дал им на прививку две недели. На это уже отреагировала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Кроме того, Марцинкив уже предлагал стимулировать премиями педагогов вакцинироваться против COVID-19. А еще объявил "охоту" на тех, кто разрисовывает стены рекламой наркотиков и обещал вознаграждение в 10 000 гривень.

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Автор: Катерина Комолова