Приготовление этого десерта не займет у вас много времени.

Бисквит "Виктория" - это классический британский десерт, состоящий из двух нежных коржей, пропитанных джемом и прослоенных взбитыми сливками или масляным кремом.

Как известно, выпечка получила свое название в честь королевы Виктории, которая любила этот торт к послеобеденному чаю. BBC Food публикует классический и простой рецепт бисквита от известного английского шеф-повара и телеведущей Мэри Берри.

Вам понадобятся четыре куриных яйца, 225 граммов сахарной пудры, 225 граммов муки высшего сорта, 2 чайные ложки разрыхлителя, 225 граммов сливочного масла комнатной температуры, клубничный или малиновый джем и взбитые двойные сливки.

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Разогрейте духовку до 180С и смажьте маслом две формы диаметром 20 сантиметров. Смешайте в большой миске яйца, сахар, муку, разрыхлитель и сливочное масло. У вас должна получиться смесь, легко падающая с ложки. Распределите смесь между формочками и аккуратно разровняйте поверхность коржей. Важно: они должны быть одинаковыми.

Выпекайте коржи на средней полке духовки в течение 25 минут. Когда они станут золотисто-коричневыми, упругими и будут отходить от краев формы, дайте им немного остыть. Затем положите один корж вверх дном на тарелку и смажьте большим количеством джема и сливками. Второй корж разместите сверху. В конце посыпьте десерт сахарной пудрой.

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