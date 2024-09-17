Белые кошки очень яркие и красивые.

Белые кошки очень яркие и красивые - неважно, будет ли это кошка редкого белоснежного окраса, у которой отсутствует пигментация меланина, или светло-серая или молочно-белая. Издание Daily Paws назвало 15 пород белых кошек - разных оттенков, характеров и длины шерсти, что позволит вам выбрать пушистого спутника, который подходит именно вам.

Бенгальская

Бенгалы имеют красивые, похожие на леопарда пятна. Бенгальская снежная рысь — это разновидность породы, которая имеет кремово-белую основу со светлыми и темными отметинами. Это одна из крупных пород кошек, и, как правило, они очень активны и игривы, поэтому наличие большого пространства для их исследования является обязательным.

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Бирманская

Эта очень общительная и игривая кошка имеет красивую шелковистую шерсть средней длины, которая не спутывается. Бирманские кошки бывают среднего или крупного размера и бывают разных окрасов — часто белые или кремовые с ярко-голубыми выразительными глазами.

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные кошки известны своими круглыми мордочками и пушистой, густой шерстью. Они встречаются в голубом, белом, черном, кремовом и оранжевом табби-окрасах. Сами кошки довольно сдержанны, однако очень ласковы, что делает их отличными компаньонами.

Египетская мау

Египетские кошки мау обычно белого цвета с более темными полосками и пятнами. У них короткая шерсть, и они кажутся мускулистыми — таким кошкам понадобится среда, в которой будет много места для прогулок и упражнений.

Гималайская

Гималайские кошки, как правило, имеют более светлые тела с более темной мордочкой и хвостом. Интересный факт: их глаза бывают только голубыми. Эти милые, ласковые кошкик любят спокойную и тихую обстановку.

Рэгдолл

Эта кошка среднего размера, как правило, имеет шелковистую шерсть средней длины и обычно встречается в более светлых цветах и ​​оттенках, таких как белый, серый и кремовый. Кошки породы рэгдолл ласковые, умные и игривые, любят обниматься на коленях и прижиматься в постели.

Японский бобтейл

Эта игривая, очень общительная, но немного озорная порода кошек любит играть в апорт и живет в среднем от 15 до 18 лет. Японские бобтейлы редко весят более десяти фунтов и бывают разных цветов и узоров — в частности белые и кремовые с интересными отметинами.

Норвежская лесная кошка

Эти нежные гиганты в различных окрасах, включая белый, оранжевый и оттенки серого и черного могут весить до 16 фунтов и любят прыгать и исследовать окружающую среду. Норвежские лесные кошки обычно очень дружелюбны и общительны со своими хозяевами, но в меньшей степени с гостями. Этим кошкам не обязательно нужно много внимания, так как они довольствуются тем, что развлекаются сами.

Персидская

Эти длинношерстные кошки обычно дружелюбны и их любимое времяпрепровождение — принятие солнечных ванн в течение дня. Персидские кошки могут быть разных цветов, включая белый, серый, оранжевый и коричневый.

Корниш-рекс

Эи кошки будут вести себя как игривые котята на протяжении всей своей жизни. Они любят лазать и бегать, и, как правило, держатся рядом со своими людьми. Они встречаются разных цветов, включая белый, черный, оранжевый, коричневый и серый, и часто имеют различные узоры и отметины.

Экзотическая короткошерстная

Экзотическая короткошерстная имеет красивую, густую шерсть, которая может быть белого, черного, оранжевого и кремового цветов. Ее милый характер и дружелюбие делают ее любимой породой для многих.

Ориентальная короткошерстная

Восточные короткошерстные кошки образуют прочные связи со своими хозяевами. Вы можете найти их во многих цветах, включая оттенки коричневого, кремового, рыжего и белого, с различными узорами и отметинами.

Турецкая ангора

Их длинная шерсть требует изрядного ухода, и они имеют тенденцию линять. Но не позволяйте их меху отпугнуть вас — турецкие ангорские кошки игривы, ласковы и преданны. Они могут быть белого, черного и рыжего цвета с различными оттенками и узорами.

Турецкий ван

Турецкие ванские кошки очень милые и ласковые, им любопытно, что делают их хозяева, и они всегда готовы прижаться к коленям своих хозяев, чтобы вздремнуть. Вы можете найти турецких ванов в нескольких окрасах, от рыжего и белого до черно-голубого, а также в лоскутном сочетании нескольких цветов.

Сиамская

Сиамские кошки известны тем, что она невероятно умны и разговорчивы. Их белые тела имеют более темные коричневые оттенки вдоль морды, ушей, лап и хвоста. Они активны и любят играть с людьми и другими домашними животными, так же как и сворачиваться калачиком на коленях или в постели своего хозяина.

Ранее УНИАН писал о 8 породах кошек, которые благодаря своему нежному и игривому характеру будут отличным выбором для семей с детьми.

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