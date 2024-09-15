В мире существует множество пород кошек, однако рыжие кошки отличаются своей красотой еще больше.

Если вы в поисках замечательного рыжего кота для дома, то будьте уверены, что есть множество пород оранжевых котов, каждый из которых является уникальным и особенным. Издание Daily Paws назвало 8 пород рыжих кошек, которые будут соответствовать вашей индивидуальности.

Абиссинская кошка

Абиссинские коты имеют короткошерстную шерсть и в целом изящную, элегантную внешность. По словам специалистов, эти кошки происходят из Египта или Эфиопии, однако сейчас это обычная, неприхотливая в уходе, но очень общительная порода рыжих кошек.

Американский бобтейл

Американские бобтейлы известны своими закрученными хвостами и длинной шерстью. Они могут быть игривыми, энергичными котиками и иметь прочную связь с человеком. Любители оранжевой породы кошек могут найти американского бобтейла в разных оттенках, кроме рыжего, он может быть белым, черным и палевым.

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Бенгальская кошка

Бенгальские кошки имеют красивые, похожие на леопардовые пятна разных цветов, часто в оранжевом оттенке. Бенгальские котята красивые, однако владельцы платят высокую цену за таких животных - до нескольких тысяч долларов.

Также такие коты известны своей игривостью, поэтому им обязательно необходимо большое пространство для исследований.

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные коты известны своими круглыми мордочками и пушистой, густой шерстью, поэтому они очень популярны. Они бывают белого, черного, кремового и оранжевого цветов.

"Густая шерсть требует определенного ухода через груминг. Но владельцы британских короткошерстных говорят, что оно того стоит, поскольку эти кошачьи друзья - очень ласковая порода, которая станет прекрасным компаньоном", - отмечают в издании.

Мейн-кун

Мейн-куны являются самой большой породой домашних кошек, которые известны своей длинной, тяжелой шерстью и полными густыми хвостами. Есть мнение, что эти кошки имеют характер маленькой собаки, даже говорят, что они виляют хвостами. В целом большинство мейн-кунов имеют коричневый или рыжий окрас, однако есть и другие цвета.

Манчкин

Эти маленькие котики известны своими короткими лапками и милым пушистым видом. Они очень общительны с людьми и имеют тесную связь со своими хозяевами. Несмотря на свой маленький рост, они активны и любят играть так же как, и их длинноногие друзья.

Персидская кошка

Эти длинношерстные кошки известны своей круглой и короткой мордочкой. В основном они дружелюбны и любят загорать на солнце в течение дня. Самцы персидских кошек могут весить 5 килограммов и более, тогда как самки обычно весят от 3 до 5 килограммов. Эти коты бывают разных цветов, среди которых белый, черный и различные оттенки рыжего.

Другие интересные факты о котах

Ранее стало известно, почему коты так любят прыгать и насколько высоко им это удается делать. По словам эксперта, все домашние коты произошли от североафриканского или ближневосточного дикого кота, который жил на деревьях. Им нужно было уметь быстро запрыгивать на высокие насесты для безопасности, наблюдения и отдыха.

Также было названо 8 пород кошек, которые хорошо ладят с детьми. Среди них есть американская короткошерстная, бирманская кошка, регдолл, мейн-кун и другие породы.

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