Хотя отсек для хранения вещей не самый большой в автомобиле, он позволяет владельцу прятать ценные вещи в месте

Один влиятельный автомобильный эксперт раскрыл интересный отсек для хранения вещей, о котором многие автомобилисты, возможно, даже не подозревают, есть в их автомобиле.

Пользователь TikTok ComodoMotors регулярно публикует видеоролики, посвященные различным автомобильным темам, в том числе ремонту автомобилей, и рассматривает последние модели, пишет Daily Express.

В одном из своих самых популярных видеороликов компания ComodoMotors показала зрителям, что пикап GMC Yukon Denali имеет секретный отсек, доступный одним нажатием кнопки.

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"Вы знаете, что есть машины, в которых есть секретные отсеки? Посмотрите, у нас здесь есть подстаканники, беспроводное зарядное устройство, небольшое отделение здесь и ваша консоль здесь, где может быть потайное отделение Позвольте мне показать вам, какой трюк у него в рукаве. Вы думаете, что это кнопка люка на крыше, да? Смотри, нажми на это. Бум! Маленький ящик с плавным закрыванием", - пояснил он.

На видео мужчина просто нажимает кнопку над ветровым стеклом, и часть центрального подлокотника отодвигается назад, открывая дополнительное отделение. Хотя отсек для хранения вещей не самый большой в автомобиле, он позволяет владельцу прятать ценные вещи в месте, к которому воры, скорее всего, не смогут получить доступ.

Однако многие популярные модели, доступные в Великобритании, также имеют скрытые отсеки, которые часто можно встретить в невероятно необычных местах.

Водители, владеющие Volkswagen Passat с люком на крыше, могут не знать, что рядом с устройствами управления есть небольшое пространство, предназначенное для хранения солнцезащитных очков.

Кроме того, хотя немецкая компания планирует превратить спортивную линейку автомобилей GTI в электромобили, владельцы Golf GTI могут найти дополнительное пространство в салоне. К ним относятся отсек за вентиляционными отверстиями на приборной панели, пространство рядом с передним подстаканником и даже отсек для хранения вещей под задним сиденьем.

С более чем 42 000 просмотров многие автомобилисты были впечатлены скрытой функцией, и многие оставили свои мысли в разделе комментариев.

Один зритель написал: "Он есть у меня на 21 Yukon Denali. Подлокотник также выдвинется вверх, когда консоль находится в заднем положении. Делает задние подстаканники более доступными". Другой пошутил: "Ну, теперь они знают!".

Полезные советы автомехников

Автомеханик обнаружил, что существует простое решение, которое сэкономит вам много денег, если ваша машина начнет издавать лязгающий звук. Звезда YouTube, известный как "Car Ninja", объяснил все своим подписчикам.

Эксперт-механик с 55-летним опытом Скотти Килмер зашел на YouTube, чтобы поделиться со зрителями полезным советом по безопасности, когда надвигается ненастная погода.

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