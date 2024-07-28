Когда закончится война в Украине: предсказание Эдгара Кейси

Предсказатель и целитель, живший в XX веке, многое рассказал о будущем.

Эдгар Кейси - американский мистик, медиум, целитель и экстрасенс, который жил и работал, преимущественно, в XX веке, и в свое время сделал множество различных предсказаний о будущем, большинство из которых сбылись. УНИАН выяснил, что говорил Эдгар Кейси об Украине и какой прогноз давал на 2024-2025 годы.

Эдгар Кейси - предсказания про Украину

Уникальный метод Кейси заключался в том, что он входил в транс, из-за чего казалось, будто он спит, поэтому его прозвали "Спящим пророком". Удивительно, но еще в 1938 году он предсказал, что в Украине начнется война, и даже назвал дату - 2014 год. Кейси считал, что грядет большая война в Европе, а боевые действия начнутся именно в Украине. То, что сказал Эдгар Кейси про Украину, современные историки воспринимают, как правдивое пророчество, потому что действительно в 2024 году боевые действия начались в Восточной Украине, а также Украина потеряла Крым.

Относительно большой войны и ее окончания Кейси не называл никаких точных дат, зато сказал, что конфликт окончится внезапно, а после наступит период процветания и мира.

Видео дня

Эдгар Кейси - предсказания на 2024-2025 годы

Много о чем говорил в своей жизни Эдгар Кейси - пророчества касались не только Украины, но и других стран, разных религий и даже природы. Историки и биографы утверждают, что предсказатель сделал несколько предупреждений о будущем.

Природные катаклизмы

Кейси предсказал, что извержение двух вулканов станет отправной точкой в изменении "лица Земли". Африка разделится на три части, некоторые города будут затоплены. Тихий океан продвинется вперед, скрывая под толщей воды многие страны Азии. Западное побережье Америки будет смещаться на восток вдоль побережья Калифорнии, где образуются новые острова.

Трансформация Китая

Удивительно, но Кейси считал, что Китай станет центром христианства - страна сильно изменится именно из-за влияния религии. Сейчас это кажется невозможным, но предсказатель говорил, что для таких трансформаций нужно пережить несколько поколений. Перемены в духовной жизни и религии приведут к конфликтам к обществе, но вскоре Китай станет не только экономическим, но и духовным лидером для многих.

Увеличение продолжительности жизни и потенциала

Мистик завещал, что люди смогут жить дольше - возможно, не несколько лет, а несколько столетий. Он предполагал, что технологии и медицина дойдут до таких открытий, когда получится решить проблему старения человека и позволить ему наслаждаться жизнью дольше.

Также экстрасенс говорил, что к 2400 году люди смогут достичь своего духовного потенциала. Они не будут меняться внешне, но смогут отбросить скрепы моральных убеждений и принципов, начать мыслить шире, смотреть "за горизонт", таким образом развивая в себе ранее неизвестные качества.

Вас также могут заинтересовать новости: