Злата Огневич засветила кольцо с бриллиантом и намекнула на свадьбу (фото)

Певица, вероятно, выходит замуж.

Украинская певица Злата Огневич, которую недавно заподозрили в беременности, в очередной раз заинтриговала поклонников. Артистка показала помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию роскошного букета из белых пионов, а их фоне показала свою руку с кольцом на безымянном пальце.

Этот снимок она подписала достаточно романтично:

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"Наша любовь, как бриллианты, чувствуют весь этот блеск. Поэтому теперь я ношу с собой на руке как оберег".

Стоит отметить, что недавно Злата Огневич говорила о том, что ее сердце свободно, однако сейчас она намекнула на предстоящую свадьбу. При этом певица развеяла слухи о своей беременности. В интервью Алексею Суханову она сказала, что немного поправилась из-за неправильного питания.

Личная жизнь Златы Огневич

Личная жизнь певицы складывалась не гладко. Известно, что у нее были отношения с женатым мужчиной. Позже она была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", в финале которого выбрала бизнесмена Андрея Задворного.

Спустя несколько месяцев после окончания проекта пара рассталась. Злата тяжело переживала их разрыв.

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