95-летний Дэвид Скотт поделился своими секретами отличного самочувствия.

В более молодом возрасте мы всегда стараемся заниматься спортом, чтобы чувствовать себя гораздо лучше и даже счастливее. Однако будем ли делать какие-либо упражнения с возрастом?

Подвижность и постоянное развитие собственных возможностей - это то, к чему всегда стоит стремиться. Для Дэвида Скотта эти цели стали реальностью. В свои 95 лет ветеран Второй мировой войны регулярно посещает тренажерный зал и продолжает поддерживать себя в форме, пишет Parade.

В свои 95 лет Скотт говорит, что его самое большое достижение в фитнесе - это то, что он чувствует себя как 70-летний.

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"Я здоров и подвижен благодаря моим занятиям фитнесом. Больше всего я горжусь своей жизненной емкостью легких и силой мышц - для своего возраста я чувствую себя очень подтянутым. Мои главные цели - поддерживать дыхание в норме, продолжать двигаться и сохранять здоровье", - отметил он.

Режим тренировок Дэвида Скотта

1. Разминка при ходьбе

Перед началом тренировки в спортзале Скотт проходит 400-800 метров в качестве разминки. Он ходит по своему району, чтобы разогреть мышцы и немного повысить пульс.

2. Поднятие тяжестей

Скотт объясняет, что занимается в зале три раза в неделю по 30 минут.

"Я стараюсь растягивать и сгибать мышцы, делая 20 повторений. Во время обычной тренировки я также прорабатываю мышцы ног, спины и живота. В обычной тренировке я использую около 10 различных тренажеров", - подчеркивает 95-летний спортсмен.

Среди его любимых силовых упражнений - разгибания ног и скручивания, и далее Скотт делится своими лучшими советами по их выполнению.

Разгибания ног

Скотт говорит, что при использовании тренажера для разгибания ног сначала нужно установить желаемый вес и отрегулировать сиденье, чтобы было удобно. Затем занять правильное положение на сиденье и медленно вытянуть ноги до полного разгибания.

Он подсказывает, что вам необходимо стараться задерживать ноги в верхней точке движения на вдохе. Затем опустить ноги, контролируя движение, и повторять до тех пор, пока не достигнете желаемого количества повторений.

Жим на бицепс на скамье Скотта

Скотт объясняет, что при использовании тренажера для разгибаний нужно отрегулировать сиденье и убедиться, что ваши руки удобно лежат на "подушке". Затем установите вес и займите правильное положение. Возьмитесь за рукоятки ладонями вверх и начните медленно поднимать вес к плечам, держа локти прижатыми к "подушке" и чувствуя, как работает ваш бицепс, сохраняя напряжение на протяжении всего движения.

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Ранее УНИАН сообщал, что можно сбросить до 10 килограммов веса даже без записи в спортзал. Для этого необходимо обязательно соблюдать питательную диету и еще несколько других пунктов.

Кроме того, ученые заявляют, что не обязательно заниматься в течение всей недели. Одно исследование показало, что хватает 75-150 минут интенсивной или умеренной активности, чтобы получить от этого пользу для организма.

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