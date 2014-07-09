В Черниговской области мужчина пытался пересечь границу на надувном матрасе

Как сообщил начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр Дудко, 7 июля вблизи с. Сусловка Репкинского района на р. Сож пограничный патруль в 50 м от государственной границы Украины задержал мужчину, плывшего на надувном матрасе.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения было установлено, что задержанный является 28-летним гражданином Украины, который живет в Киеве, в розыске не находится, к административной или уголовной ответственности ранее не привлекался. Мужчина приехал на отдых и не знал, что по реке проходит линия границы.

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На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направлен на рассмотрение в Репкинский районный суд Черниговской области.