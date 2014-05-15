В Теннесси власти запретили спущенные штаны

Новый указ признает недопустимым ношение брюк и джинсов, пояс которых находится на 7,6 сантиметра ниже подвздошной кости.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на UPI.

Мэр Пайквилла Фил Кейгл (Phil Cagle) сообщил, что городской совет единодушно одобрил законопроект, но в силу он вступит лишь через несколько месяцев. Как отметил градоначальник, власти «просто не хотят, чтобы горожане ходили по улицам полуголыми». К тому же, считает чиновник, мешковатые штаны опасны для здоровья жителей: в них можно запутаться при ходьбе и упасть.

Следить за соблюдением закона будет полиция города. Каких-либо других наказаний, за исключением штрафа, за «оскорбительную демонстрацию зоны ягодиц и гениталий» не предполагается.

В Пайквилле уже действует похожий закон для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2012 году низко сидящие штаны запретили носить школьникам. Штрафы для малолетних поклонников спущенных штанов не предусмотрены.

Фил Кейгл пояснил, что городской совет счел несправедливым запрещать детям ношение брюк на бедрах и разрешать то же самое взрослым. Теперь, по замыслу чиновников, справедливость будет восстановлена.

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Пайквилл не первый город в США, который объявил запрет на ношение штанов с низкой посадкой. Ранее аналогичное решение приняли властигородов Линвуд (пригород Чикаго, штат Иллинойс), Уайлвуд (Нью-Джерси),Флинт (штат Мичиган) и Делькабра (Луизиана).

Стоит отметить, Теннесси славится необычными указами и законопроектами. В штате уже планировали штрафовать на 200 долларов и отправлять на исправительные работы лиц, носящих слишком короткие носки, однако после долгих споров передумали. Зато решили все-таки поставить вне закона кормление грудью лиц старше 20 лет. В штате также запрещено стрелять из автомобиля в любую дичь, кроме китов.