В столице Аргентины официанты совершили традиционный забег с подносами

Около 400 официантов совершили забег в униформе и с полными подносами по одной из крупнейших улиц в центре Буэнос-Айреса, сообщает ИТАР-ТАСС.

При поддержке коллег, друзей и родственников работники заведений общественного питания преодолели расстояние в полтора километра. На каждом подносе стоял полный стакан воды и две бутылки. Участники забега были распределены по четырем категориям. В одной из них были женщины всех возрастов. Мужчины же разделились на три группы: до 30 лет, от 31 до 45 и старше 46 лет.

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Один из участников марафона с подносами Клебер Арельяно, который уже не в первый раз участвовал в этом состязании, говорит: "Это кажется просто, но в какой-то момент начинают дрожать ноги и хочется остановиться. Из-за ветра порой нелегко удержать равновесие. Здесь важно не выиграть, а дойти".

Одиннадцать лет назад организаторы соревнований приняли решение придать этому событию официальный характер, после чего мероприятие стало проводиться на проспекте, соединяющем правительственную резиденцию и здание Национального конгресса. На этом же проспекте находится кафедральный собор Буэнос-Айреса.

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Первый такой забег состоялся еще в начале двадцатого века. В 1908 году семь молодых официантов из района Бока, где проживало большое количество иммигрантов, устроили первые соревнования в истории города. Новшеством этого года стало участие в забеге официантов из разных уголков страны, тогда как раньше это мероприятие было привилегией столичных официантов.