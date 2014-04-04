Елизавета II подарила Папе Римскому мед, бутылку виски и 10 яиц
Королева Великобритании Елизавета II впервые встретилась с папой римским Франциском.
Вместе со своим мужем принцем Филиппом они подарили понтифику горшок с медом, который был собран в саду Букингемского дворца, бутылку виски из королевского поместья в Шотландии и десяток яиц.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Associated Press.
Свой поступок королева объяснила тем, что хотела подарить Папе Римскому что-нибудь необычное. В свою очередь Франциск передал королеве каменную сферу с крестом на ее вершине. Это подарок предназначается ее правнуку принцу Джорджу.
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Ранее в четверг, 3 апреля, Елизавета II позавтракала в Квиринальском дворце с президентом Италии Джорджо Наполитано, а затем королевский кортеж отправился в Ватикан. Как и ожидалось, встреча с папой римским была короткой и продлилась около 30 минут.
Франциск стал пятым понтификом, с которым Елизавета II, возглавляющая Англиканскую церковь, встретилась лично.