Во Франции поймали рецидивистов, похитивших вина на миллион евро
17:20, 10 февраля 2014Курьёзы
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Французская полиция арестовала 20 человек по подозрению в краже вина марки бордо более чем на 1 млн евро.
Более 300 офицеров полиции боролись за возвращение похищенного вина / REUTERS
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на AFP, операция по задержанию была проведена с участием более 300 офицеров полиции в ряде областей юго-западной Франции и Парижском регионе.
По мнению полиции, банда грабителей выбирала самые богатые дома и частично состояла из рецидивистов, хорошо известных правоохранительным органам. Воры всегда использовали один и тот же метод работы: они приезжали на угнанных транспортных средствах и смывали отбеливателем следы своего пребывания в доме.
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