Во Франции поймали рецидивистов, похитивших вина на миллион евро

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на AFP, операция по задержанию была проведена с участием более 300 офицеров полиции в ряде областей юго-западной Франции и Парижском регионе.

По мнению полиции, банда грабителей выбирала самые богатые дома и частично состояла из рецидивистов, хорошо известных правоохранительным органам. Воры всегда использовали один и тот же метод работы: они приезжали на угнанных транспортных средствах и смывали отбеливателем следы своего пребывания в доме.