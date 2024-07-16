Отмечается, что кофе, скорее всего, заставит вас чувствовать себя хуже, а не лучше.

Одним из средств, которое часто рекламируется как верный способ избавиться от похмелья, является кофе, но так ли это?

Как пишет thedailymeal.com, идея состоит в том, что кофеин дает мощный импульс, который избавляет или, по крайней мере, ослабляет симптомы, и это звучит достаточно логично. Однако, большинство ученых согласны с тем, что кофе не избавляет от похмелья.

"На самом деле лекарства от похмелья не существует. Частично проблема в том, что причины похмелья очень сложны, и то, как вы реагируете на алкоголь, зависит от ваших собственных генов и метаболизма, а также от множества факторов, включая то, как быстро вы пили, сколько и что вы пили. Добавьте к этому трудности со сном, обезвоживание и желудочно-кишечные расстройства. Все сложно", - говорится в публикации. Видео дня

Кофе усугубляет похмелье

Наука говорит, что есть несколько больших проблем с использованием кофе в качестве лекарства от похмелья:

Обезвоживание . Это один из основных факторов, способствующих похмелью. И кофе обладает мочегонными свойствами, из-за которых вы можете терять еще больше жидкости вместо того, чтобы восполнять ее, объяснила доктор Мэри Клэр О'Брайен.

. Это один из основных факторов, способствующих похмелью. И кофе обладает мочегонными свойствами, из-за которых вы можете терять еще больше жидкости вместо того, чтобы восполнять ее, объяснила доктор Мэри Клэр О'Брайен. Тошнота . Употребление кофе может усугубить такие симптомы, как тошнота.

. Употребление кофе может усугубить такие симптомы, как тошнота. Головная боль . Кофеин влияет и на другие вещи, которые могут усугубить похмелье, он может усилить головную боль.

"Суть в том, что кофе, скорее всего, заставит вас чувствовать себя хуже, а не лучше. Хотя панацеи от всех болезней не существует, медицинские эксперты рекомендуют спать, пить воду и принимать витамин B6, чтобы пережить похмелье", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если пить много кофе в жару.

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