Специалист советует пить чай или воду.

Употребление ультраобработанных продуктов и напитков часто может привести к более высокому риску развития таких заболеваний, как деменция или диабет 2 типа. Диетолог Цзинань Банна назвала сильно обработанный напиток №1, который она никогда не употребляет, пишет CNBC Make It.

"Ультраобработанные продукты часто содержат большое количество сахара или соли. Также они часто лишаются своей питательной ценности. Поэтому в них может быть очень мало витаминов, минералов и клетчатки", - отметила она.

Она заявила, что никогда не употребляет газировку.

Видео дня

"Газировка не имеет никакой пищевой ценности, кроме калорий в виде сахара. Так что, это пустые калории, которые не дают нам никаких питательных веществ, которые нам нужны", - объяснила доктор.

Диетолог добавила, что, огда вы пьете газировку, она переваривается очень быстро и может вызвать у вас чувство голода, и в итоге вы съедите больше еды, чем планировали.

Вместо газировки Банна предпочитает разные сорта чая и воду, негазированную или газированную:

"Иногда я пью холодный чай из каркаде. Простая вода, конечно, является отличной альтернативой. Конечно, даже кофе можно употреблять в умеренных количествах".

Как пишет CNN, недавнее и еще неопубликованное исследование показало, что продолжительность жизни тех, кто придерживается диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов, может сократиться более чем на 10%.

Напомним, ранее диетолог назвал 2 распространенные ошибки во время завтрака, гарантирующие увеличение веса

Вас также могут заинтересовать новости: